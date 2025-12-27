ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の高速鉄道営業距離、5万キロ突破 中国の高速鉄道営業距離、5万キロ突破 中国の高速鉄道営業距離、5万キロ突破 2025年12月27日 12時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、延安駅を出発する西延高速鉄道の開業一番列車。（ドローンから、延安＝新華社配信／劉一江） 【新華社北京12月27日】中国陝西省の西安市と延安市を結ぶ西延高速鉄道が26日、営業運転を開始した。これにより、中国の高速鉄道営業距離が5万キロを突破し、高速鉄道の発展は新たな段階に進んだ。２６日、延安駅を出発する西延高速鉄道の開業一番列車。（延安＝新華社記者／張博文）全線開通した済鄭（山東省済南−河南省鄭州）高速鉄道の鄭州東駅を出発する開業一番列車。（２０２３年１２月８日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）全線開通した河南省鄭州市と重慶市を結ぶ鄭渝（ていゆ）高速鉄道の興山駅でパフォーマンスを披露するため列車に向かう乗務員。（２０２２年６月２０日撮影、興山＝新華社配信／楊東）福廈高速鉄道（福建省福州−アモイ）湄洲湾跨海大橋を試験走行する列車。（２０２３年９月１９日、ドローンから、福州＝新華社記者／魏培全）正式営業を開始した巴南（四川省巴中−南充）高速鉄道の蓬安西駅に到着する列車。（２０２４年６月２７日撮影、蓬安＝新華社配信／劉永紅）北京で公開された時速４００キロの高速鉄道車両「ＣＲ４５０」の試作車両。（２０２４年１２月２９日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）正式営業を開始した杭温（浙江省杭州−温州）高速鉄道の義烏市区間を走行する列車。（２０２４年９月６日、ドローンから、義烏＝新華社配信／呂斌）開通した福廈高速鉄道（福建省福州−アモイ）の開業一番列車の車内で家族とビデオ通話する台湾地区の女性。（２０２３年９月２８日撮影、福州＝新華社記者／姜克紅）京張高速鉄道（北京−河北省張家口）の居庸関トンネルを通過する列車。（２０２２年１月２１日撮影、北京＝新華社記者／邢広利）貴州省貴陽市と広西チワン族自治区南寧市を結ぶ貴南高速鉄道の銀坡河特大橋を走行する列車。（２０２３年８月３１日、ドローンから、独山＝新華社記者／劉続）貴州省貴陽市と広西チワン族自治区南寧市を結ぶ高速鉄道で開通した貴陽−茘波区間の一番列車を利用する乗客。（２０２３年８月８日撮影、北京＝新華社記者／劉続）北京南駅を出発する京津都市間鉄道（北京−天津）の開業一番列車。（２００８年８月１日撮影、北京＝新華社配信／公磊）重慶市と雲南省昆明市を結ぶ渝昆（ゆこん）高速鉄道で営業を開始した重慶西−宜賓東区間を走行する車内で記念写真を撮る乗客。（２０２４年９月２９日撮影、昆明＝新華社配信／費思童）全線開通した河南省鄭州市と重慶市を結ぶ鄭渝（ていゆ）高速鉄道の湖北省襄陽（じょうよう）市区間を走行する列車。（２０２２年６月２０日、ドローンから、北京＝新華社配信／楊東）全線開通した京哈（北京−黒竜江省ハルビン）高速鉄道を走行する列車。（２０２１年１月２２日撮影、北京＝新華社記者／楊青） リンクをコピーする みんなの感想は？