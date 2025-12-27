前田敦子、大胆“手ブラ”ショットに反響「ドキドキ」「本当に美しい」 14年ぶり“最後の”写真集発売
元AKB48で俳優の前田敦子（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。美ボディあらわな写真集カットを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「ドキドキ」前田敦子の大胆露出ショット ※2枚目
自身が「これが最後」と語るメモリアル写真集を発売することを発表していた前田。この日は、タイトル『Beste』（ベステ）と来年2月13日の発売日を発表した。
投稿では「写真集のタイトル 『Beste』（ベステ） もう少しまっててね…」とつづり、2枚の撮影カットをアップ。美ワキ＆デコルテ全開で髪を上げうつむく姿と、ベットに横たわる“手ブラ”ショットを披露した。
この姿にファンからは、「本当に美しい」「ドキドキ」「セクシー」「いやーきれい、ボディライン維持すごい」「発売が待ち遠しいです」など、さまざまな声が寄せられている。
