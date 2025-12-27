前田敦子　photo：田中達晃／Pash （C）oricon ME inc.

　元AKB48で俳優の前田敦子（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。美ボディあらわな写真集カットを披露し、ファンから反響が寄せられている。

【写真】「ドキドキ」前田敦子の大胆露出ショット ※2枚目

　自身が「これが最後」と語るメモリアル写真集を発売することを発表していた前田。この日は、タイトル『Beste』（ベステ）と来年2月13日の発売日を発表した。

　投稿では「写真集のタイトル 『Beste』（ベステ） もう少しまっててね…」とつづり、2枚の撮影カットをアップ。美ワキ＆デコルテ全開で髪を上げうつむく姿と、ベットに横たわる“手ブラ”ショットを披露した。

　この姿にファンからは、「本当に美しい」「ドキドキ」「セクシー」「いやーきれい、ボディライン維持すごい」「発売が待ち遠しいです」など、さまざまな声が寄せられている。