¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤Ø¡ª2026Ç¯½Õ¤ÎÅì³¤Æ»¥¯¥ë¡¼¥º¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¿·¥×¥é¥ó¡¡´Ø¥±¸¶¸ÅÀï¾ì¤Ê¤É³Ú¤·¤àÁÔÂç¤ÊÎ¹
ÅìµÞ¤ÈJRÅì³¤¤¬º£·î¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥È¥ì¥¤¥ó¡ÖTHE ROYAL EXPRESS¡ÁTOKAIDO¡¦FUJI CRUISE TRAIN¡Á¡×2026Ç¯½Õ¤Î±¿¹Ô¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸Ð¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¿·¥³¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Åì³¤Æ»¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢3Çñ4Æü¤ÎÍ¥²í¤ÊÅ´Æ»Î¹¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÈüÇÊ¸Ð¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¿·¥³¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥×¥é¥ó¤Ï¡ÖTOKAIDO FUJI CRUISE TRAIN ÊË¤¯ßê¤á¤¯ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÎ¹¡×¡£´Ø¥±¸¶¤ª¤è¤ÓÈüÇÊ¸Ð¥¨¥ê¥¢¤ò¤á¤°¤ê¡¢3Çñ4Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢ÀÅ²¬¡¦´ôÉì¡¦¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÎó¼Ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Ç¤ÏÂßÀÚÍ·Í÷Á¥¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¼Â»Ü¡£Á¥¾å¤Ç¤Ïßê¤á¤¯¸ÐÌÌ¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡ÖTHE ROYAL EXPRESS¡×¤ÎÎ¹¤òºÌ¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÂçÇ÷½ß±Ñ»á¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö´Ø¥±¸¶¸ÅÀï¾ì¡×¤Î´Ñ¸÷¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉñÂæ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¼ÖÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹Å¹¼ç¤Ë¤è¤ëÏÂ²Û»Ò¤Î¼Â±éÄó¶¡¤ä¡¢²ÎÀî¹½Å¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡Ç·Æâ¡×Éü¹ïÈÇ²è¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñÀè¤â¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£1ÇñÌÜ¤ÏÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖGREENITY IWATA¡×¡ÊÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¡¢2ÇñÌÜ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¡ÖÁó¤Î¸ÐÅ¡ BIWAFRONT HIKONE¡×¡Ê¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡Ë¡¢3ÇñÌÜ¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö³ë¾ëËÌ¤Î´Ý¡×¡ÊÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿½É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤â¥í¥¤¥ä¥ëµé¤À¤±¤ÉÆâÍÆ¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¡ª·ÑÂ³¥×¥é¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¿·¥³¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯½©¤Ë±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖTOKAIDO FUJI CRUISE TRAIN ÈþÇ»¡¦´ôÉì¤ÎÎ¹¡×¤â2026Ç¯½Õ¤Ë·ÑÂ³ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤Î·Ê´Ñ¤ä½É¾ìÄ®¤ÎÉ÷¾ð¡¢¤½¤·¤Æ´ôÉì¡¦ÈþÇ»¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯½©¤Î±¿¹Ô¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·×6²ó¤Î±¿¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¤Ç1Ì¾¤¢¤¿¤ê89Ëü±ß¡Á101Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£Êç½¸¿Í¿ô¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê26Ì¾¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃêÁª¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¤Î¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖTHE ROYAL EXPRESS¡ÁTOKAIDO¡¦FUJI CRUISE TRAIN¡Á¡×2026Ç¯½Õ ³µÍ×
¡Ú±¿¹Ô¥³¡¼¥¹¡Û
¡ÊË¤¯ßê¤á¤¯ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÎ¹¡Ê3Çñ4Æü¡Ë¡§2026Ç¯4·î10Æü¡¢17Æü¡¢24Æü¡¢5·î29Æü½ÐÈ¯
¢ÈþÇ»¡¦´ôÉì¤ÎÎ¹¡Ê3Çñ4Æü¡Ë¡§2026Ç¯4·î3Æü¡¢5·î8Æü½ÐÈ¯
Î¹¹ÔÂå¶â¡§1Ì¾89Ëü±ß¡Á101Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§1²ó¤¢¤¿¤ê26Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷12Ì¾¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü(·î)¡Á2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)
¿½¹þÊýË¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤Ë¤è¤ëÃêÁªÈÎÇä
Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤È¶Ë¾å¤Î²»³Ú¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎó¼ÖÎ¹¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
