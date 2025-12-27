BOYNEXTDOORの冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ系）が、2026年4月11日より全8回にわたり放送される。

BOYNEXTDOORによる冠番組の日本での放送は、今回が初となる。次世代を担うボーイグループとして、世界中にファンを抱えるBOYNEXTDOORだが、日本の“トモダチ”が少ないことが悩みの1つだという。

番組では、グループ6人が集う架空の空間“トモダチベース”にアーティストや俳優など様々なゲストが登場。ゲストと一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になるという、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添うトークバラエティとなる。

【BOYNEXTDOOR コメント】

・SUNGHO

日本で初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』がスタートします！このような素敵な機会をいただけて本当に嬉しいです。毎週、僕たちのいろいろな姿を見ていただけると思うので、楽しみにしていてください！

・RIWOO

日本で冠番組をさせていただけるなんて夢みたいです！番組を通して、僕たちの自然体な姿や、メンバー同士の仲いい雰囲気をお届けできると思います。ぜひご覧ください！

・JAEHYUN

僕たちの初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』の放送が決定しました！撮影までに日本語の勉強をがんばってトモダチをいっぱい作ります！期待してください！

・TAESAN

4月から3カ月間、皆さんに楽しい時間を届けられるように頑張ります！「トモダチベース」にゲストの方が来てくださるのが本当に楽しみです。今からワクワクしています！

・LEEHAN

撮影がとても楽しみです！『BOYNEXTDOOR トモダチベース』を通して、僕たちの親しみやすい魅力を届けたいです！最近「ゼルダの伝説」をしながら日本語を勉強しているので、僕の日本語にも注目してください！

・WOONHAK

僕たちの冠番組が来年4月から放送されることになりました！BOYNEXTDOORを初めて見る方々、ゲストの皆さん、そしてもちろんONEDOORにも楽しんでもらえるように番組を盛り上げていきます！いっぱいトモダチを作りたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）