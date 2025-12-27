　サンフレッチェ広島は27日、湘南ベルマーレのFW鈴木章斗(22)が完全移籍で加入することを発表した。

　鈴木は湘南で10番とキャプテンを担い、今季J1リーグ戦では37試合に出場して9得点を記録。チームは19位でJ2降格となった。

　広島加入に際し、公式サイトを通じて「このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります!」と決意を語っている。

　湘南の公式サイト上では「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした」と明かし、「僕の中では淳之介(鈴木淳之介)の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」と説明。「本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW鈴木章斗

(すずき・あきと)

■生年月日

2003年7月30日(22歳)

■出身地

大阪府

■身長/体重/血液型

180cm/76kg/A型

■経歴

EXE90FC-ガンバ大阪Jr.ユース-阪南大高-湘南

■代表歴

2022年:U-19日本代表

■出場歴

J1リーグ:100試合22得点

リーグカップ:17試合5得点

天皇杯:10試合9得点

■コメント

▽広島側

はじめまして

湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。

このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります!

応援よろしくお願いします。

▽湘南側

4年間ありがとうございました。

正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。

やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。

しかし、今年キャプテンとしてJ2に落としてしまいました。

その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう1度J1に上がり、J1のタイトルを目指したいとも思っていました。

でも僕の中では淳之介(鈴木淳之介)の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました。

本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。

ありがとうございました。

もっと成長した姿を見せられるように頑張ります。

本当に4年間ありがとうございました。