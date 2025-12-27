「僕の中では淳之介の存在が大きく…」湘南の主将&10番FW鈴木章斗が広島に完全移籍!
サンフレッチェ広島は27日、湘南ベルマーレのFW鈴木章斗(22)が完全移籍で加入することを発表した。
鈴木は湘南で10番とキャプテンを担い、今季J1リーグ戦では37試合に出場して9得点を記録。チームは19位でJ2降格となった。
広島加入に際し、公式サイトを通じて「このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります!」と決意を語っている。
湘南の公式サイト上では「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした」と明かし、「僕の中では淳之介(鈴木淳之介)の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」と説明。「本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW鈴木章斗
(すずき・あきと)
■生年月日
2003年7月30日(22歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重/血液型
180cm/76kg/A型
■経歴
EXE90FC-ガンバ大阪Jr.ユース-阪南大高-湘南
■代表歴
2022年:U-19日本代表
■出場歴
J1リーグ:100試合22得点
リーグカップ:17試合5得点
天皇杯:10試合9得点
■コメント
▽広島側
はじめまして
湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。
このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります!
応援よろしくお願いします。
▽湘南側
4年間ありがとうございました。
正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。
やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。
しかし、今年キャプテンとしてJ2に落としてしまいました。
その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう1度J1に上がり、J1のタイトルを目指したいとも思っていました。
でも僕の中では淳之介(鈴木淳之介)の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました。
本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。
ありがとうございました。
もっと成長した姿を見せられるように頑張ります。
本当に4年間ありがとうございました。
