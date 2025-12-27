柏MF島村拓弥が新潟へのレンタル延長「悔しさを力に変え、来季は一つでも多くの勝利を」
アルビレックス新潟は27日、柏レイソルから期限付き移籍しているMF島村拓弥(26)が期限付き移籍期間を延長し、来シーズンも同クラブでプレーすると発表した。期間中は柏と対戦する公式戦には出場できない。
島村は7月に新潟へ期限付き移籍。加入後はJ1リーグ戦13試合に出場し、1ゴールを記録した。チームは20位でJ2降格となっている。
新潟の公式サイトを通じ、「今シーズンは、自分自身にとってもチームにとっても悔しい結果となり、なかなか皆さんと喜びを分かち合うことができませんでした」とコメント。「この悔しさを力に変え、来シーズンは一つでも多くの勝利を積み重ねたいです」と誓っている。
さらに「共に戦ってくださるサポーターの皆さんと、笑顔であふれる時間をたくさん共有できるよう、全力で戦います」と決意。「熱い応援をよろしくお願いします!」と呼びかけた。
