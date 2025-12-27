Snow Manが12月26日放送の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）に出演。『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演を終えて駆けつけ、「D.D.」「カリスマックス」の2曲を披露した。

【画像】Snow Man『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』オフショット（全2枚）

■「タモリ像」の周りに集合するSnow Man

Snow Manの公式Xに投稿された写真では、9人が「タモリ像」の周りに集合。メンバーカラーをベースに、スパンコールが輝くスーツスタイルで並び、“カリスマックスポーズ”やピースを決めている。

なかでも目を引くのが目黒蓮と渡辺翔太のやり取りだ。目黒は渡辺の肩をガシッとつかみ、いたずらっぽい表情を浮かべる一方、渡辺は目を大きく開いて驚いたような表情に。そして岩本照が、そんなふたりを紹介するかのように手を向けている。

■番組側からは別カットも公開

番組の公式Xでは、別カットも公開された。立ち位置はそのままに、ポーズを変えるメンバーの姿が収められており、渡辺は目黒に肩をつかまれたまま、少し困ったような表情を見せている。

華やかな衣装に身を包んだ9人の仲の良さが伝わるオフショットに、SNSでは「しょっぴー、めめに捕獲されてる」「めめなべかわいい」「どういう表情？」「ライブ後なのにビジュが良すぎる」「キラキラメンカラ衣装よき！」といった声が相次いでいる。