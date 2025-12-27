¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¥é¥ª¥¹¸ø¼°Ë¬Ìä¡ÁÉã¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡È¿ÆÁ±¡É¼õ¤±·Ñ¤®¡ÄÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¼ã¤¤À¤Âå¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®
11·î¤Ë¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Ì±Â²°áÁõ¤òÃå¤ÆÊ¸²½¤òÂÎ´¶¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë»ÜÀß¤âË¬¤Í¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È¤â¸òÎ®¤·¤Æ¿ÆÁ±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ë¬Ìä¤òÄÌ¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¹Í¤¨¤È¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎ¾¹ñ¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤²Ö¤ò¡×¡Ä¥é¥ª¥¹¸ì¤ò¤Þ¤¸¤¨¾Ð´é¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡½¡½Àè·î¡¢¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿»þ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¬Ìä£²ÆüÌÜ¡¢¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¼çºÅ¤Î´¿·ÞÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢´¥ÇÕ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£´¥ÇÕ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¥é¥ª¥¹¸ì¤Ç¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ë
¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ç¥£¡¼¡Ê¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡Ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¤¿¤á¤Î³°¹ñË¬Ìä¤È¤·¤Æ ¡¢¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÉã¤Ï2012Ç¯¤Ë¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤ä¡¢¥á¥³¥óÀî¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¤¿Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤ÈÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤¬Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Î¾¹ñ¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤äÆüËÜ¤Îºù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¡¦¥³¡¼¥×¡¦¥Á¥ã¥¤¡¦¥é¡¼¥¤¡¢¥Ë¥ç¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ê¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¥ÇÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡×
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¸ì¤Î¡È¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡É¡á¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ç¥£¡¼¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤«¤Ä¤ÆË¬Ìä¤·¤¿Éã¡¦Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÎÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥é¥ª¥¹¸ì¡Ö¥³¡¼¡¦¥³¡¼¥×¡¦¥Á¥ã¥¤¡¦¥é¡¼¥¤¡×¡¢¡Ö´¥ÇÕ¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ç¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ç¡¼¥¯¡×¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¡¢¥é¥ª¥¹¸ì¤ÎËÝÌõ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¡¢ÆÉ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤á¤¿¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¿äÚÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹Â¦¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¤Ê¤«¤ËÆüËÜ¤Îºù¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤È¤¤¤¦²Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¹ñ¤Î²Ö¡Ö¹ñ²Ö¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ë¥á¥ê¥¢¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê©¶µ»û±¡¤Ê¤É¤Ø¤Î¸¥²Ö¡¢µ·¼°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡È¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ²Ö¤ËÎã¤¨¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆ²¡¹¤È¤µ¤ì¡¢Í§¹¥¿ÆÁ±¤Ï³Î¼Â¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤ÎÉñÍÙ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤«¤é¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ê©¶µ¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿¥é¥ª¥¹¡Ä²Ï½Ð¥¢¥Ê¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ë£³ÅÙË¬Ìä
¥é¥ª¥¹¤Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ÊÈ¾Åç¤ÎÃæ±ûÉô¡¢¥¿¥¤¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿³¤¤Î¤Ê¤¤ÆâÎ¦¹ñ¤Ç¡¢»Ô¾ì·ÐºÑ¤òºÎ¤ë¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡£¹¤µ¤ÏÆüËÜ¤ÎËÜ½£¤Û¤É¤ÇÌó£·³ä¤¬»³ÃÏ¤äµÖÎÍÃÏ¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¤ÏÌó750Ëü¿Í¡£¥é¥ªÂ²¤òÃæ¿´¤Ë50Ì±Â²¤«¤é¤Ê¤ëÂ¿Ì±Â²¹ñ²È¤Ç¤¹¡£Ê©¶µ¤¬¹ñ¶µ¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤¬Ä¹¤¯¡¢º£¤âÊ©¶µ¤¬À¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï½Ð¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥é¥ª¥¹¤ò²¿ÅÙ¤«Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥ª¥¹¤Ø¤Î¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Âç³Ø£´Ç¯´Ö¤Ç£³²óË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Á¤é¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½¸¤á¤¿»ñ¶â¤ò¥é¥ª¥¹¤Î³Ø¹»¤äÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Î·úÀß¤Î¤¿¤á¤ËÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È±¿Æ°²ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï±¿Æ°²ñ¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡É¤ä¡Èå«¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ï¤Á¤Þ¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥×Å¹¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¾Æ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¡Ö¥Ü¡¼¥Ú¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ä¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌäÂê¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤«¤é¤«¡¢¥é¥ª¥¹¤Ë¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÅÍ×¤Ê¹Ô»ö¤ÏÌ±Â²°áÁõ¤Î¸ª³Ý¤±¤Ç¡ÈÀµÁõ¡É¡ÄÅ·¹ÄÊÅ²¼¤âÂÎ¸³¤·¤¿ÅÁÅýµ·¼°¤â
¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ï11·î17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÅÅÔ¡¦¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤âÆüµ¢¤ê¤ÇÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÚºß¤Ï¼Â¼Á£´Æü´Ö¡£¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆüÄø¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÚºß£²ÆüÌÜ¡¢ºÇ½é¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö³®ÀûÌç¡á¥Ñ¥È¥¥¡¼¥µ¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö³®ÀûÌç¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òµÇ°¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³®ÀûÌç¤Î¾å¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥ª¥¹Ê©¶µºÇ¹â¤Î»û±¡¤Ç¥é¥ª¥¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¿¡¼¥È¥ë¥¢¥óÂçÅã¡×¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥é¥ª¥¹¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢2012Ç¯¤ËË¬Ìä¤·¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤òÅô¤·¤Æ¡¢Ê©ÃÅ¤Ë¤ª»²¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¡¼¥È¥ë¥¢¥óÂçÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿µÇ°»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¿È¿¶¤ê¤Ç¥é¥ª¥¹Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤«¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ê¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤â¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ë¬Ìä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ²È¼çÀÊÉÜ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¡¢½Ð·Þ¤¨¤Î¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Æ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²È¸µ¼ó¤È¤ª°ì¿Í¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©£·£°¼þÇ¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤¬ÅÁÅýµ·¼°¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ò¹¯¤äÈË±É¤òµ§¤ëµ·¼°¤Ç¡¢ÉÐµÒ¤Î´¿·Þ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ß¤Ê¤ÇÇò¤¤»å¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
µ·¼°¤ÎºÇ¸å¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Îº¸¼ê¼ó¤ËÇò¤¤»å¤¬´¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥ª¥¹¤ËÍè¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÂÚºßÃæ¡¢¼ê¼ó¤Ë´¬¤«¤ì¤¿»å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¤Îµ·¼°¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤âÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢ÊÅ²¼¤âÇò¤¤»å¤ò¼ê¼ó¤Ë·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÅ·¹ÄÊÅ²¼¤âÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¡¢»ä¤âÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Á¤é¤Ï»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Î³«¹»¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é¼ê¼ó¤ËÇò¤¤É³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¤ª»¥¤â´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥ª¥¹¤ÎÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿Ì±Â²°áÁõ
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È¼çÀÊÉ½·É¡×¤È¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¤Î»þ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì±Â²°áÁõ¤ÈÏÂÉþ¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Æ¦¿§¤Î¸ª³Ý¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ñ²È¼çÀÊÉ½·É¤ÇÃå¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥¢¥óÂçÅã¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸Ì±Â²°áÁõ¤Ç¡¢¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æµ·¼°¤Î»þ¤ÏÆüËÜ¤Î¿¶¤êÂµ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ª¤ËÉÛ¤ò´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿Ì±Â²°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¥é¥ª¥¹Â¦¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¹¥¤ß¤Î¿§¤òÊ¹¤¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î±³Ø¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ª¥¹¤Î¼ã¤¤½÷À¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡Ö¥¹¥¢¡×¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡Ö¥·¥ó¡×¡¢¸ª³Ý¤±¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Ó¥¢¥ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ãæ¤Ç¤â¸ª¤Ë´¬¤¯¡Ö¥Ñ¡¼¥Ó¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢²þ¤Þ¤Ã¤¿¹Ô»ö¤äÊ©¶µ»û±¡¤òË¬¤Í¤ë»þ¤Ë¡ÈÀµÁõ¡É¤È¤·¤Æ½÷À¤¬¸ª¤Ë´¬¤¯¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ä¤ÏÃå¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³«¹»¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¹Ô»ö¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥¢¥óÂçÅãË¬Ìä¤È¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÉ½·É¤Ç¤Ï¡¢Ì±Â²°áÁõ¤Î£³ÅÀ¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¿·Þ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ÏÏÂÉþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÅýµ·¼°¤Î¥Ð¡¼¥·¡¼¤Ç¤ÏÏÂÉþ¤Î¾å¤Ë¸ª³Ý¤±¤ò´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡ÖÀµÁõ¡×¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÌ±Â²°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ª¥¹¤ÎÅÁÅý¤ÎÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃåÊª¤ËÌ±Â²°áÁõ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÁõ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃåÊª¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÄÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¼ã¼Ô¤È¤â¸òÎ®
ÂÚºß£³ÆüÌÜ¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥óÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¶µ»Õ¤¬ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼ÂÍÑÅª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤ò¸«³Ø¤·¡¢À¸ÅÌ¤È¤âº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡Ë¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä¤¤ì¤¤¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ë¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
À¸ÅÌ¡Ë¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥Ê¥ë¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤âÂ£¤é¤ì¡¢µÞ¤¤çµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³¨¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÎÄÞ¤¢¤È¡½¡½ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë»ÜÀß¤âË¬Ìä
¤½¤Î¸å¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÈï³²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁèÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÏÊäµëÏ©¤òÃÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥é¥ª¥¹¤Ë¤â·ã¤·¤¤¶õÇú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
200Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¹¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢ÀïÁè½ª·ë¤«¤éÈ¾À¤µª¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿8000Ëü¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤«¤éÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÇúÃÆ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Çº£¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¤äÏÓ¤ò¼º¤¦Èá»´¤Ê»ö¸Î¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥ª¥¹¹ñÆâ¤Î»à½ý¼Ô¤Ï£µËü¿Í¤Ë¾å¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉÔÈ¯ÃÆ¤Î½èÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢¡Ö¥é¥ª¥¹¤¬ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÆÆâ¤·¤¿£Ê£É£Ã£Á¡¡ºíÃ«ÂçÊå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤È¤«¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×
²Ï½Ð¤µ¤ó¤ÏÉÔÈ¯ÃÆ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥é¥ª¥¹ËÌÉô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥¸¥ã¡¼¥ëÊ¿¸¶¡×¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ææ¤ÎÀÐÔä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÀÐÔä¤¬¥¸¥ã¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Î»ê¤ë¾ì½ê¤Ë¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬Ìµ¿ô¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¡ÖÉÔÈ¯ÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿À×¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤¬ÂçÎÌ¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ä¤¬»£±Æ¤·¤¿¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÇúÃÆ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âÉÔÈ¯ÃÆ¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê¸²½Åª°ä»º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Îµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸÷·Ê¤Ë¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¹ÄÂ²¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÈÃåÌÜ¡É¡ÈÈ¯¿®ÎÏ¡É¤ÎÂç¤¤µ¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÀ¤³¦°ä»º¡É¤Î¸ÅÅÔ¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ø¤â¡Ä¾®»ùÉÂ±¡¤äÊ©¶µ»û±¡¤ò»ë»¡
£´ÆüÌÜ¤Î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Æüµ¢¤ê¤Î¡ÈÎ¹¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤«¤é£²»þ´Ö¤Û¤ÉËÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ä®Á´ÂÎ¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²¦¹ñ»þÂå¤Î¸ÅÅÔ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤â2012Ç¯¤ÎË¬Ìä¤ÇË¬¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»û±¡¤¬¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁÎÎ·¤ÎÂñÈ¤ÏÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ä¤â2016Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¹âÂ®Å´Æ»¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤«¤é¼Ö¤ÇÊÒÆ»10»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°²£¤Ï³³¤Î»³Æ»¤ò¼Ø¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüµ¢¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤µ¤ì¤ë²¦²È¤ÎÊîÄó»û¤Î¡Ö¥·¥§¥ó¥È¡¼¥ó»û±¡¡×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â¡¢¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤¦£±Ãå¤Î¥Ô¥ó¥¯¤È»ç¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î»þ¤â¡ÖÀµÁõ¡×¤Ç»û±¡¤òË¬¤Í¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¡Èµ¤ÇÛ¤ê¡É¡ÈºÙ¤ä¤«¤µ¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¸©¤ÎÅÞ½ñµ¼çºÅ¤Î´¿·Þ¤ÎÃë¿©²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸ª³Ý¤±¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î£Î£Ð£Ï¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥é¥ª¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¾®»ùÉÂ±¡¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®»ùÉÂ±¡¤Ï£²£´»þ´ÖÂÎÀ©¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊì¿Æ¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ª¡¦¥Õ¥ì¥ó¥ºÉÂ±¡¡¿ÀÖÈøÏÂÈþ´Ç¸î»Õ¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÌ±Â²¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö°ã¤¦Ê¸²½¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥ª¥¹¤ÏÂ¿Ì±Â²¹ñ²È¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸À¸ì¤äÊ¸²½¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤·¤Æ£µÆüÌÜ¤Î21Æü¤Ï¡¢¸¨¿¥Êª¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ø¡£¥é¥ª¥¹¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê¿¥Êª¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤ß¤¿¤¢¤È¡¢µ¡¿¥¤ê¤âÂÎ¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¡¿¥¤ê¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö´¶ÁÛ¡×¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î½½Ê¬¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡Û
¡Øº£²ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤ä¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿¿´¤Ë»Ä¤ëË¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎË¬Ìä¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ä´Ø¿´¤¬¹¹¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±¤È¶¨ÎÏ¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¢£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½êºî¤â¤´¿Ê¹Ö¤Ç³Ø¤ó¤Ç
¼Â¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï12·î£±Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤Æ11·î¤ËÅìµþ³°¸ìÂç¤Î¶µ¼ø¤Î¿Ê¹Ö¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½êºî¤Ï¡¢Á°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥Î¡×¤È¤¤¤¦½êºî¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÉÑÈË¤Ë¤³¤Î½êºî¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤È£³¿Í¤Ç¡ÖÎò»Ë¡×¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª°ì¿Í¤Ç¥é¥ª¥¹¸ì¤ÎÊ¸»ú¤äÃ±¸ì¡¢°§»¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÊÙ¶¯¤Î»òÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¿ÆÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ÂÁ©
¤³¤¦¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤«¤é»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î2012Ç¯¤Î¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿»þ¡¢ÊÅ²¼¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ë¤Î¤¾¤¯¡È¿ÆÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ë¬Ìä¹ñ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¢²áµî¤ä²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡¢£¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÉã¡¦ÊÅ²¼¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌ±Â²°áÁõ¤òÃå¤Æ»û±¡¤òË¬¤Í¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»ÜÀß¤ä¾®»ùÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤ÆÌäÂê¤òÃÎ¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¾ì¤äÉðÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤Í¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡½¡½Éã¡¦ÊÅ²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£³¤Ä¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¤òÈ¯¤¿¤ì¤ë»þ¤Ë¡ÖÀº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½À¤é¤«¤¯ÀÜ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡áÆâ¿Æ²¦¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿ÆÁ±ÎÏ¡É¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢º£¸å¤Î³°¹ñË¬Ìä¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ä¤â°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤«¤é¡¢¥é¥ª¥¹¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬²þ¤á¤ÆÊ¸²½¤â¿´¤âÈþ¤·¤¤¹ñ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶µ°é³Êº¹¤äÉÏÉÙ¤Îº¹¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¹ñ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¼«¿È¤âÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¥é¥ª¥¹¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú°æ¾åÌÐÃË¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓµÒ°÷²òÀâ°÷¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¸µÆÉÇä¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÇµÜÆâÄ£Ã´Åö¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´·ëº§¤ò¼èºà¡£·Ù»ëÄ£¥¥ã¥Ã¥×¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉÂµ¤¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹Ä¼¼¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿¿·Å·¹Ä¤ÎÁÇ´é¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡£
