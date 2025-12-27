歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラム・ストーリーズに、年末のオフを投稿しています。

【写真を見る】【 工藤静香 】ディナーショー完走しXmas満喫 チキンに「うっしっし」ガラはスープに「骨の出汁を♡」





工藤さんは表参道のスキンケアブランドのポップアップストアを車で通り過ぎつつ「う〜 買いたいのがあるのよ」「入りたかった！」と悔しそう。









しかし気を取り直してクリスマスの料理に励んだようで、テーブルを埋めるチキンやグリル野菜などを見下ろす写真に「うっしっし」と楽しげな文字を乗せています。







その料理を、白地に赤い馬具模様のエルメスのお皿に取り分けて接写。美味しそうなディナーを楽しんだ後なのか、綺麗にお肉が削がれたチキンのガラを鍋に入れて煮ている様子に「骨の出汁を♡」と文字を添えて投稿しています。









工藤さんは昨年の同じ時期にも「頑張った人だけ飲める味」と、このチキンのガラスープについて投稿していて、お馴染みの味であることがうかがえます。









工藤さんは、一連の最後に、今月24日に開催したクリスマスディナーショーの大看板を撮った写真を投稿していて、ファンへの感謝の思いを伝えています。

