アイドルグループ・AND CaaaLLでも活動中の豊田ルナの等身大抱き枕カバーと等身大タペストリーが、「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で2026年1月6日（火）までの期間限定で再販売を実施中。本企画は、クリスマスシーズンから年末年始にかけて実施される復刻販売となっており、両商品を購入できる機会は今回が最後となる。

豊田ルナ

「等身大抱き枕カバー」は、豊田ルナの水着グラビア写真が両面にデザインされており、正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめる。やわらかく、もっちりとした最高級の生地を使用しており、ギュッと抱きしめれば、そのやわらかい肌触りに癒やされること間違いなし。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方もできる。商品は水着の衣装違いで3種類が用意されており、直筆サイン入り商品も販売される。

豊田ルナ等身大抱き枕カバー【A】

豊田ルナ等身大抱き枕カバー【B】

豊田ルナ等身大抱き枕カバー【C】

「等身大タペストリー」は、両面に豊田の水着姿がデザインされており、正面からも後ろ姿からも両方の絵柄が楽しめる。PET紙（ペットボトルと同じプラスチック製、汚損に強く、耐水性にも優れた素材）を使用しているので、色あせにも強く、水濡れOK素材なので、お風呂に飾ることも可能。タペストリーのデザインは水着の衣装違いで3種類が用意されており、直筆サイン入り商品も販売される。

豊田ルナ等身大タペストリー【A】

豊田ルナ等身大タペストリー【B】

豊田ルナ等身大タペストリー【C】

商品情報

豊田ルナ等身大抱き枕カバー（A・B・C 3種類）

定価：各1万4,500円（税込）

サイズ：たて約160センチ×よこ50センチ

豊田ルナ等身大タペストリー（A・B・C3種類）

サイズ：たて約180cm×よこ47cm

価格：各1万4,500円（税込）

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

＜PROFILE＞

豊田ルナ（とよだ・るな）…2002年7月17日生まれ。埼玉県出身。身長161cm。B81・W60・H93。血液型O型。ミスマガジン2019グランプリ。2nd写真集『Good to see Moon』発売中。BOMBデジタル写真集『恋の誘い』ほか好評発売中。ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは』メインキャスト。アイドルグループ・AND CaaaLLで活動中。その他最新情報はX（@Runa_Toyoda0717）、Instagram（runstagram_717）をチェック。

