１月１日（木）深夜２４時４０分～放送！「大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026」新年を彩る豪華アーティストを一挙発表！

テレ東にて、2026年1月1日（木）深夜24時40分から、「大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026」を放送します。毎週月曜に放送中の「プレミアMelodiX!」も放送25年目に突入！今回、６回目となる年末年始の特番をますますパワーアップしてお届けします！話題のあの曲や懐かしの名曲など、新年を彩る豪華アーティストが登場。見どころ満載の冬の祭典をMCの南海キャンディーズが盛り上げます！お楽しみに。ご視聴が難しい方はTVerでご視聴ください！

見逃し配信期間：1月1日(木) 26:10:00 ～1月31日 23:59:59

▶TVer：https://tver.jp/series/sr1xfgsoox

＼出演アーティスト／

アンジュルム、=LOVE、KANA-BOON、STARGLOW、セカンドバッカー、竹中雄大、超ときめき♡宣伝部、超能力戦士ドリアン、≒JOY、のん、MAZZEL、マルシィ、Mega Shinnosuke、リュックと添い寝ごはん、ROIROM (五十音順)

©テレビ東京

★注目ポイント★

・大注目の新人グループSTARGLOWとROIROMがテレ東歌番組初登場 話題の最新曲を披露！

・総再生数1,000万回以上！2025年に超バズった神曲を大連発！さらに、2026年に大活躍が期待されるアーティストを先取りします！

・新春特別企画！タワーレコードに訪れる音楽好きな若者たちのイチオシを徹底調査！ネクストブレイク必至のアーティストが続々と登場！

≪番組概要≫

【タイトル】「大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026」

【放送日時】2026年1月１日（木）深夜24時40分～深夜26時10分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

広告付無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレビ東京自社サイト・TVer・Lemino）

▶TVer：https://tver.jp/series/sr1xfgsoox

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【MC】南海キャンディーズ

【出演アーティスト】

アンジュルム、=LOVE、KANA-BOON、STARGLOW、セカンドバッカー、竹中雄大、超ときめき♡宣伝部、超能力戦士ドリアン、≒JOY、のん、MAZZEL、マルシィ、Mega Shinnosuke、リュックと添い寝ごはん、ROIROM (五十音順)

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/

【公式SNS】

X：@tx_melodix

Instagram：@tx_melodix

TikTok：@tx_melodix_premium

【ハッシュタグ】#MelodiX