幾田りら、今年トキメいた瞬間はライブ「計63本くらい」観客との共鳴実感【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/27】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞した幾田りらのインタビューが公開された。
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
今年は3年ぶりになるニューアルバムのリリースに向けて新曲をたくさん書いていた1年になりました。その他にも海外のアーティストさんも含め、いろんなアーティストさんとのコラボレーション楽曲も数々リリースさせていただいて、すごくグローバルにもいろんな活動の幅が広がっていった1年だったなと思います。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
今年はYOASOBIの方でライブもたくさんやらせていただいて、計63本くらいライブをさせていただいたのですが、1回、1回のお客さんとの共鳴みたいなものが、一つ一つ思い出に残っていて。そのいろんな瞬間でのときめきが、すごく印象的に残っています。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
私の母が作るミートソーススパゲッティがすごく美味しくて、それが年末に食べられたら嬉しいです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
「恋風」という楽曲は、新たに恋が芽生え始めた時のいろんな心の葛藤、それでも心に素直になって一歩前に踏み出していく、そんな人の楽曲になっています。1曲の中での成長みたいなものがあって、私自身、この曲を今年リリースしたのですが、この1年の中で楽曲自体が自分の活動とともに成長していってくれた1年だったな、というように思っています。なので、今回のレコード大賞で、そんな1年の歩みも感じてもらえるようなパフォーマンスをしたいです。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
◆「第67回 輝く！日本レコード大賞」
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
◆幾田りらインタビュー
― 今年の総括をお願いします。
今年は3年ぶりになるニューアルバムのリリースに向けて新曲をたくさん書いていた1年になりました。その他にも海外のアーティストさんも含め、いろんなアーティストさんとのコラボレーション楽曲も数々リリースさせていただいて、すごくグローバルにもいろんな活動の幅が広がっていった1年だったなと思います。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
今年はYOASOBIの方でライブもたくさんやらせていただいて、計63本くらいライブをさせていただいたのですが、1回、1回のお客さんとの共鳴みたいなものが、一つ一つ思い出に残っていて。そのいろんな瞬間でのときめきが、すごく印象的に残っています。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
私の母が作るミートソーススパゲッティがすごく美味しくて、それが年末に食べられたら嬉しいです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
「恋風」という楽曲は、新たに恋が芽生え始めた時のいろんな心の葛藤、それでも心に素直になって一歩前に踏み出していく、そんな人の楽曲になっています。1曲の中での成長みたいなものがあって、私自身、この曲を今年リリースしたのですが、この1年の中で楽曲自体が自分の活動とともに成長していってくれた1年だったな、というように思っています。なので、今回のレコード大賞で、そんな1年の歩みも感じてもらえるようなパフォーマンスをしたいです。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】