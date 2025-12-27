新浜レオン、意識している受賞者は純烈 “声かけ”に「すごく感謝」【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/27】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞した新浜レオンのインタビューが公開された。
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
本当に、2025年はとにかく休みなく走ってきて、この『Fun！ Fun！ Fun！』という作品で、全国、そして全世界…日本を超えて初めてマレーシアに行かせていただいたりして、みんなでこの振り付けを踊ったというのが、今年の思い出ですね。言葉はもちろん通じないんですけど、音楽を通じてこうやって心が繋がるんだっていう新たな感覚になって、もっともっと行きたいなという気持ちになりました。
― どこか行きたい国はありますか？
ハンガリーですね。学生時代にハンガリーのホームステイの生徒の方が我が家に来たことがありまして、すごく日本を愛してくれていたんですよ。アニメが大好きで、日本食が好きでということで、今度は自分が行って、歌手になった今、ハンガリーの皆さんに日本の文化を改めて伝えたいなと思います。
― 意識している受賞者は？
もう皆さんをリスペクトしているんですけれど、純烈さんは本当にいろんなところでご一緒させてもらって、いつも「レオン」と温かく声をかけていただいてるので、すごく感謝しています。純烈さんは3人いらっしゃって、僕は1人なので、3名に1人で向かっていかなきゃいけないという気持ちは、この演歌歌謡のジャンルの中ですごくあるんです。でも、この間、酒井さんからクオカードもらっちゃったんで、ちょっとライバルとは言えないですね。純烈さんをはじめ、演歌歌謡の先輩方に本当によくしていただいて、たくさんご指導していただいたんで、少しでもその恩返しの気持ちを込めて当日は歌いたいなと思っています。
― 放送当日◯◯やります！宣言
僕の『Fun！ Fun！ Fun！』という楽曲には、みんなで踊るWAKI WAKI ダンスというダンスがありまして、右手と左手を縦に振るダンスです。会場の皆さんと、そしてテレビの前の皆さんと、日々生きていたら嫌なこととか少なからずあると思うんですけど、みんなでこの時間だけは、1回忘れて。「ヤな事は 忘れちゃって、好きなんだ しょ〜がないじゃん」っていう歌詞のメッセージを大切にみんなで笑顔の時間にできたらという気持ちです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
レビューして6年、日本レコード大賞の新人賞をいただいて、次は優秀作品賞を！という気持ちでこの6年間やってきました。このステージに立てるのは本当にファンの皆さん、スタッフ関係者の皆さんのおかげですので、その感謝を乗せて、そしてこれからがスタートだという、希望にあふれるステージを『Fun！ Fun！ Fun！』で届けていきたいと思います。当日は日本レコード大賞で、もりあが〜レオン！
