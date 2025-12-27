乃木坂46・梅澤美波「ロマンチックなムードがお気に入り」 2nd写真集『透明な覚悟』艶やかな赤ドレスカット解禁
2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、イタリア・チンクエテッレの海の見えるレストランにて夜景に照らされる梅澤を捉えた先行カット第7弾が公開された。
【写真】梅澤美波が2人!? 大人な表情の白ランジェリー姿
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
先行カット第7弾は、チンクエテッレの海を望むレストランで、ディナーのひとときを切り取った1枚。艶やかな赤ドレスに身を包み、夕景から夜景へと移ろうオーシャンビューを楽しむ姿を収めました。思わず視線を奪われる、メロウな眼差しを向けている。
梅澤は「ドレスに合ったロマンチックなムードがお気に入り。写真集全体を通しても印象的なカットですし、私らしい大人っぽさが詰まった1枚だと思います」とコメントしている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。
