本田望結、キュートなサンタコスプレが話題「最高のクリスマスプレゼント」「可愛すぎて悶絶」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の本田望結が12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスチューム姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳子役出身女優「ふわふわで可愛い」ファン悶絶のサンタコスプレ姿
本田は「メリークリスマス」とコメントし、サンタクロースのコスチュームを着用した写真を投稿。おちゃめな表情のショットや、カメラに向かってにっこり笑ったショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合ってる」「最高のクリスマスプレゼント」「可愛すぎて悶絶」「表情がすごくいい」「もふもふで可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田望結、サンタコスプレ披露
◆本田望結の投稿が話題
