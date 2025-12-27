ブルックリン・ベッカム、不仲の実家家族に反撃？ 「ごめん、聞こえない。忙しくって」
両親デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻をはじめとする実家家族との不仲が伝えられるブルックリン・ベッカム。両親や弟をSNSでブロックしたと報じられたばかりだが、SNSで意味深メッセージを発信しているようだ。
【動画】ブルックリン・ベッカムが家族に反撃？ 「ごめん、聞こえない。忙しくって」の歌詞を強調
先日、英紙Daily Mailが「デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻が、不仲の息子ブルックリン（26）をフォロー解除」と報じた所、三男クルスがインスタグラムストーリーズでこれに反応。「事実ではない」と否定し、「母と父が息子をフォロー解除することはあり得ない。事実を正しく理解しよう。両親は突然ブロックされた…僕もそうだ」と訂正し、話題となった。
すると今度はブルックリンが、自身が手掛けるホットソース「Cloud23」のTikTokアカウントを更新。レディー・ガガの楽曲「Telephone」に乗せて、街中を歩く様子を公開し、歌詞の中から「ごめん、聞こえない。忙しくって」という部分をキャプションにして強調した。その後は何事もなかったように、Cloud23のホットソースを宣伝している。Daily Mailはこれを、ブルックリンによる実家家族への「反撃」と捉えている。
またクリスマスイブには、自身のアカウントにてインスタグラムストーリーズを更新し、妻ニコラの手を握る写真をシェア。ブルックリンの手の甲には「美しい女の子ニコラ」とタトゥーが入っており、さらに「僕のすべて」とキャプションが添えられていた。
かつては仲良し一家として知られたベッカム家だが、2022年にブルックリンがニコラと挙式した際に、嫁姑問題が浮上。今年5月、父デヴィッドの50歳を祝うパーティーに、ブルックリン夫妻が一度も出席しなかったことから再び取り沙汰されるようになった。ベッカム家は今年もイギリスにて、家族皆でクリスマスを過ごているようだが、ブルックリンはニコラの家族とともに、米フロリダ州マイアミで過ごしているという。
引用：「Cloud23」Tik Tok（＠cloud23）
