¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¤Î´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬³èÆ°ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£12·î26Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦143¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMADEIN¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬ÈþµÓÈäÏª
Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡ÖMADEIN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥§¥½¡¢¥¹¥Ø¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¤¥§¥½¤È¥¹¥Ø¤ÏMADEIN¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥§¥½¡ÊYESEO¡Ë¡¢¥¹¥Ø¡ÊSUHYE¡Ë¤¬³èÆ°ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÊó¹ð¡£¸½ºß¡¢¥Þ¥·¥í¡ÊMASHIRO¡Ë¡¢¥ß¥æ¡ÊMiU¡Ë¡¢¥»¥ê¥Ê¡ÊSERINA¡Ë¡¢¥Ê¥´¥ß¡ÊNAGOMI¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ï¡¢MADEIN S¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡ÖMADEIN¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥Þ¥·¥í¡¢¥ß¥æ¡¢¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß¤Î4¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢4¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MADEIN¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÍÉ¤ë¤°¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÏÁ°ÂåÉ½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö·ï¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢MADEIN¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÊÁ°Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¤ÎMADEIN¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
MADEIN¤Ï¡¢2024Ç¯9·î3Æü¤Ë¡Ø상승¡Ê¥µ¥ó¥¹¥ó¡Ë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëLIMELIGHT¡Ê¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¥ß¥æ¡¢¥¹¥Ø¡¢¥¬¥¦¥ó¡ÊGAEUN¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±Ç¯7·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥·¥í¡¢¥¤¥§¥½¤¬¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¬¥¦¥ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î11Æü¤è¤ê·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î29Æü¤ËÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤¬½Å¤Ê¤ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë»ê¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Þ¥·¥í¡¢¥ß¥æ¡¢¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬MADEIN S¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMADE in BLUE¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥¦¥ó¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¤Î¤Á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦JTBC¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö»ö·ïÈÉÄ¹¡×¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÊóÆ»¡£²»À¼¤ò²Ã¹©¤·¤¿¾å¤ÇÈï³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤ò¸ø³«¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢143¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂåÉ½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾°ÒÎÏ¤Ë¤è¤ëÀÅªÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£ÃÎ¿Í¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡Ö³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ö¼Â¤È°ã¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ðÊóÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Á´Ê¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡MADEIN¡¢¥¤¥§¥½¡¦¥¹¥Ø¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¢¡¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×Kep1er¡¦LIMELIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·ëÀ®¤ÎMADEIN¤Ã¤Æ¡©
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Þ¥·¥í¡¢¥ß¥æ¡¢¥»¥ê¥Ê¡¢¥Ê¥´¥ß¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬MADEIN S¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMADE in BLUE¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡MADEIN¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²ÊóÆ»
