12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」が特別企画としてテレビ初披露されることが決定した。

「木星 feat. 稲葉浩志」は、福山雅治が作曲・編曲・プロデュースを務め、稲葉浩志が作詞を手掛けた福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌だ。福山にとって稲葉は、アーティストとして人間性も含め、愛して止まない存在であり、2014年には稲葉のオフィシャルサイト“en-zine(エンジン)”の対談企画に福山がゲスト出演。2020年には福山デビュー30周年YouTube対談企画に稲葉が出演するなどの交流があった。

“音楽の最強バディ”であるふたりの歌声が響き合う最強のラブソング「木星 feat. 稲葉浩志」のテレビ初パフォーマンスが、『第76回NHK紅白歌合戦』にて届けられる。以下に、福山雅治と稲葉浩志のコメントを記したい。

「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください」

──福山雅治

「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします」

──稲葉浩志

■『第76回NHK紅白歌合戦』

2025年12月31日(水) 午後7時20分〜11時45分

※中断ニュースあり(生放送)

▶総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1

・前半 午後7時20分〜8時55分

・後半 午後9時00分〜11時45分

※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信予定

■デジタルシングル「木星 feat. 稲葉浩志」

2025年12月24日(水)配信開始

作詞：稲葉浩志

作曲・編曲・プロデュース：福山雅治

ストリングスアレンジ：井上鑑

アミューズ／Polydor Records

