福山雅治 × 稲葉浩志、『第76回NHK紅白歌合戦』で夢のコラボをTV初披露
12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」が特別企画としてテレビ初披露されることが決定した。
「木星 feat. 稲葉浩志」は、福山雅治が作曲・編曲・プロデュースを務め、稲葉浩志が作詞を手掛けた福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌だ。福山にとって稲葉は、アーティストとして人間性も含め、愛して止まない存在であり、2014年には稲葉のオフィシャルサイト“en-zine(エンジン)”の対談企画に福山がゲスト出演。2020年には福山デビュー30周年YouTube対談企画に稲葉が出演するなどの交流があった。
“音楽の最強バディ”であるふたりの歌声が響き合う最強のラブソング「木星 feat. 稲葉浩志」のテレビ初パフォーマンスが、『第76回NHK紅白歌合戦』にて届けられる。以下に、福山雅治と稲葉浩志のコメントを記したい。
◆ ◆ ◆
「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で「最強のラブソング」を表現できたらと思います。ご期待ください」
──福山雅治
◆ ◆ ◆
「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします」
──稲葉浩志
◆ ◆ ◆
■『第76回NHK紅白歌合戦』
2025年12月31日(水) 午後7時20分〜11時45分
※中断ニュースあり(生放送)
▶総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1
・前半 午後7時20分〜8時55分
・後半 午後9時00分〜11時45分
※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信予定
■デジタルシングル「木星 feat. 稲葉浩志」
2025年12月24日(水)配信開始
作詞：稲葉浩志
作曲・編曲・プロデュース：福山雅治
ストリングスアレンジ：井上鑑
アミューズ／Polydor Records
■『映画ラストマン -FIRST LOVE-』
2025年12月24日(水)全国ロードショー
出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ
脚本：黒岩勉
企画プロデュース：東仲恵吾
監督：平野俊一
配給：松竹
・公式HP：https://www.lastman2025.jp
・公式X：＠LASTMAN_tbs
・公式Instagram：lastman_tbs
・公式TikTok：@lastman_tbstv
(c)2025映画「ラストマン」製作委員会
▼STORY：
全盲のFBI捜査官×孤高の刑事。無敵のバディが挑む、新たな事件。カギを握るのは、初めて愛した人だった。どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札・ラストマンの異名を持つ全盲のFBI特別捜査官・皆実広見(福山雅治)と、警視庁捜査一課の護道心太朗(大泉洋)。数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人、ナギサ・イワノワ(宮沢りえ)。世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われていた彼女は、命の危険を感じアメリカへの亡命を希望していた。皆実と心太朗は、護道泉(永瀬廉)やFBIから新たに派遣されたクライド・ユン(ロウン)、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った二人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか。
