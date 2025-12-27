井上咲楽、髪バッサリ！ イメチェンに反響「可愛い」「短い髪型もお似合い」
タレントの井上咲楽が26日、自身のインスタグラムを更新。大胆なヘアカットを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】髪バッサリ！ イメチェンした井上咲楽
井上は投稿で「髪の毛切りました！バッサリ」と報告。ロングヘアから一転、ボブスタイルにイメージチェンジした姿を公開した。「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました。嬉しい〜」と、ヘアカット後の率直な感想もつづった。
さらに、「髪切ったあとに30キロ走したときも、想定より1キロあたり10から20秒速く走れました！笑 髪切ったからですかね」と、ランニングへの影響も明かし、ユーモアたっぷりに報告した。
この投稿にファンからは、「可愛い」「短い髪型もお似合です」「めっちゃお綺麗」といった声が寄せられている。
引用：「井上咲楽」インスタグラム（＠bling2sakura）
