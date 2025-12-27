めっちゃ美人が、初となる自主企画イベント＜美人とパーティー＞を2026年2月11日に開催することを発表した。会場はライブハウス／レストランとしても人気のボウリング場＝東京・笹塚ボウルでの実施となる。

＜美人とパーティー＞は、EPのリリースパーティーとして開催される。ゲスト出演するバンドはセブンス・ベガ、oh!!真珠sの2組。DJにはChibiChaelの出演が決まっており、今後追加出演者も発表予定とのこと。チケットは12月27日正午より発売スタートしている。

セブンス・ベガ

oh!!真珠s

◆ ◆ ◆

◾️リッキー（Vo）コメント

めっちゃ美人としては初めての自主企画となる『美人とパーティー』。他のバンドには出来ない、めっちゃ美人だからこそできる楽しいことを詰め込んだパーティーになってます。運命的な出会いを果たしたoh!! 真珠sと、バンド名我々と逆過ぎるでお馴染みのセブンス・ベガ、の2バンドと共にお洒落でハッピーな夜にしたいと思います。足を運んでくれたあなたの心にストライク。是非遊びに来てください。

◆ ◆ ◆

◾️＜めっちゃ美人1st EP｢美人ノシカク」リリースパーティー「美人とパーティー」＞ 日程：2026年2月11日（水・祝）

OPEN / START： 17:00〜

会場：笹塚ボウル https://sasazukabowl.com/ （東京都渋谷区笹塚 1-57-10 3階）

出演：めっちゃ美人／セブンス・ベガ／oh!! 真珠s／ChibiChael（DJ） and more…

チケット：前売り 2,500円／当日 3,000円（+ドリンク代700円）／学割チケット1,500円

※学割チケット注意事項

当日、入場口にて小学生は年齢を証明できるものを、中学生・高校生・大学生・専門学生の方は学生証をご持参ください。お忘れの場合は通常料金（差額）をお支払いいただくことがございます。 ▼チケット販売開始日

2025年12月27日（土）12時〜

URL：https://eplus.jp/bizintoparty ▼めっちゃ美人「美人ノシカク」（EP）配信URL

https://orcd.co/bizin-no-shikaku