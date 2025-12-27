◆ベルギーリーグ ▽第２０節 スタンダール１―２シントトロイデン３（２６日）

ベルギー１部シントトロイデンが敵地でスタンダールに逆転勝利し、２連勝で３位をキープした。

日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手５人が先発に名を連ねた一戦。前半２０分に失点したが、同２５分に相手に退場者が出て１人多い状況になると、同３５分にＦＷ後藤がゴール前の折り返しを右足で合わせて同点。後半１８分には途中から出場した右サイドのＤＦ畑大雅のクロスを右足で巧みにニアに流し込んで勝ち越しに成功した。

このリードを守り、チームは年内白星締めで３位を維持。後藤は「２０２５年のラストマッチだったので勝てたことがすごくうれしい。相手が１０人になったんですけど、自分の役割は落ちて、はたいて、ではなく、ゴール前でしっかり待つことだった。あまり動きすぎることなくボックス内でチャンスを伺いながら、いいボールがきたので２点とも流し込むだけでした」と話した。

またこの日の２得点で今季８点目となり、得点ランキング首位タイに浮上。今季から加入した新天地でゴールを量産する２０歳の若きストライカーは「もちろん狙っていますし、目指してはいますけど、まずはチームが勝つこと。チームが上にいけば、自分の得点ランクも上にいくと思う。素晴らしいシーズンなのでこの調子を落とさず、勝ち点を落とさない、勝ちきることを徹底していきたい」と見据えた。