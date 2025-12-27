全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩がいよいよ開幕する。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第2回はJ1内定選手パート2。

◼︎安藤晃希（流通経済大柏3年、MF、水戸ホーリーホック内定）

スピードに乗った状態でいろいろなことができるドリブラーだ。スピードの加速力、維持力、そして伸び足はトップクラスで、一度スピードに乗ったらグングン加速していきながら、ゴール前では細かいステップやボディーコントロール、切り返しからの再加速を駆使して、守備ブロックを切り裂いていく。スピードに乗った時のクロスやスルーパスも彼の魅力で、ドリブルだけを警戒していると、次なる選択肢で交わされ、そのまま止まることのない動き出しから、気が付くと結果として彼のスピードで崩されているパターンにハマる。

今年途中まで高卒プロか大学かでずっと悩んでいた。昨年度の選手権において2年生で唯一決勝の舞台に立ち、PKを外してしまった。「自分のせいで負けた。自分のせいで3年生が日本一を掴めなかった」と口にしたように、尊敬してやまない昨年の3年生への思いから、大学でもう一度日本一を目指したいという気持ちがあった。だが、「プロの練習に参加をして成長できると思った」と高卒プロに進む決断を下した。「齊藤俊輔選手のように個人で違いを見せられるようにしたい」と、水戸に新風を巻き起こすべく、高性能エンジンを持ったドリブラーの冬に注目だ。

◼︎大藤颯太（流通経済大柏3年、FW、東京ヴェルディ内定）

190cmの大型ストライカー。この響きだけでもロマンがたくさん詰まっている。この圧倒的なサイズゆえに入学直後から大きな期待を集めたが、自分の身体を生かしきれていない部分で苦戦を強いられた。成長期がまだ終わっておらず、身長が伸びていたため、身体操作の面でスムーズにいかず、足元の技術が高くて、スピードもあるのに、それがキレとなってプレーに伝わらない時期があった。それでも榎本雅大監督はそのポテンシャルを信じて、トップチームで経験を積ませた。

今年に入るとようやく身長も止まり、身体操作やアジリティーが出せるようになったことで、ストライカーとしての才能が開花するようになった。一瞬の動きでマークを剥がして、長い手足を生かして一気に相手の前に出ると、そのままドリブルで持ち込んでゴールを決めたり、ゴール前のポジション争いを制してヘッドやダイレクトシュートを決めたり、時にはカットインからそのままドリブルシュートを決めるなど、多彩なゴールアプローチを見せて、プレミアEASTで8ゴールをマークした。リーグ後半はプレーに精彩を欠くこともあったが、このポテンシャルを城福浩監督が見逃さず、練習参加から正式オファーを掴み取った。選手権では爆発が期待されるストライカーだ。

◼︎伊藤湊太（京都橘3年、FW、ヴィッセル神戸内定）

183cmのサイズとずば抜けた身体能力を誇るストライカー。身体操作のスムーズさが武器で、無理な体制からでのボールキープ、反転からの突破とシュートを誇る。2年生の夏まではトップチームにいなかったが、その圧倒的なポテンシャルに期待をした米澤一成監督がトップに引き上げて経験を積ませると、昨年度の選手権において、国立競技場での帝京との開幕戦で圧巻のパフォーマンスを見せた。

受けてよし、叩いてよし、仕掛けてもよし、そして強烈なシュートで何度も観衆を沸かせた。ノーゴールに終わり、チームも初戦敗退となったが、特大インパクトを残して一気に注目選手の仲間入りとなると、今年は多くのJスカウトが彼の動向を追った。だが、今年は怪我に苦しむ1年となり、思うようにプレーできなかったが、神戸がそのポテンシャルを高く評価し、内定を勝ち取った。今、徐々にコンディションを上げてきており、昨年同様に選手権を沸かせる準備は整いつつある。

◼︎村上慶（大津3年、DF、横浜F・マリノス内定）

サイバック、CB、左右両方、どこをやらせてもハイクオリティー。高校サッカー界のDFとしてのトータル能力はナンバーワンと言って良いだろう。182cmのサイズ、左右両足でも遜色なくボールを蹴ることができる技術、スプリントの強度とスピード、そしてボールコントロールも長けて、守備もビルドアップもクロスでのチャンスメークも出来る。この素材はなかなかいない。

CBでは対人能力の高さと緻密なラインコントロール、そしてビルドアップの際にボランチやトップ下の位置まで運び出せる力を発揮。サイドバックでは逆サイドのクロスへの対応や、同サイドのアタッカーへの1対1の対応と、オーバーラップ、インナーラップ、そしてスルーパスへの抜け出しとクロスへの飛び込みでフィニッシュワークに関わる力を発揮する。J1の複数クラブが争奪戦を繰り広げた逸材は、「個人的にはサイズのことも考えるとサイドバックで勝負をしていきたいと思っています」と口にしたように、サイドバックとして高い評価をしてくれた横浜FM入りを決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）