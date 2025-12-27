クラブが公式発表

サンフレッチェ広島が12月27日、湘南ベルマーレからFW鈴木章斗が完全移籍で加入することを発表した。

現在22歳の鈴木は、ガンバ大阪ジュニアユースを経て、阪南大高から2022年に湘南へ加入。プロ1年目からリーグ戦に出場し、2022年にはU-19日本代表にも選出された実績を持つ。

23年には、リーグ戦27試合に出場して3ゴールをマーク。さらに昨季は34試合10ゴールを記録する活躍を見せた。今季は背番号10を背負い、キャンプテンマークを巻いた。リーグ戦37試合で9ゴールを挙げるなど、湘南の主力として着実に実績を積み上げ、J1通算100試合22得点の記録を引っ提げ、広島でさらなる挑戦に挑む。

鈴木が湘南を通じて発表したコメント全文は以下のとおり。

「4年間ありがとうございました。正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。やっぱり、自分の中では湘南ベルマーレでタイトルを獲りたい、湘南全体で喜びたいと入団当初から思っていました。

しかし、今年キャプテンとしてJ2に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう1度J1に上がり、J1のタイトルを目指したいとも思っていました。でも僕の中では淳之介（鈴木淳之介）の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました。

本当にこの4年間で、自分を強く逞しくさせてもらった湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまに感謝しかありません。ありがとうございました。もっと成長した姿を見せられるように頑張ります。本当に4年間ありがとうございました」

広島を通じて発表したコメント全文は以下のとおり。

「はじめまして 湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。 このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります！ 応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）