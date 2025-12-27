6人組バンド「Lucky Kilimanjaro」が27日公式SNSを更新し、同日出演予定だった屋内型ロックフェス「FM802 RADIO CRAZY 2025」（大阪・インテックス大阪）をキャンセルすると発表した。シンセサイザー・大瀧真央が「同日未明に破水」し、出産準備に入るため。出演約5時間前の報告だった。

ボーカル・熊木幸丸と大瀧は22年7月に結婚を発表。今年8月に大瀧の第1子妊娠を伝えていた。

バンドは「本日出演を予定しておりました『M802 RADIO CRAZY 2025』につきまして、出演をキャンセルさせていただくこととなりました」と発表。「RADIO CRAZY 」公式サイトに掲載されているタイムテーブルによるとバンドの出演は27日午後4時20分〜で、出演キャンセルが発表されたのは午前11時30分だった。

理由については「臨月を迎えておりました大瀬真央（Synth.）が本日未明に破水し、夫である熊木幸丸（Vo.）とともに病院にて出産準備に入りました。熊木の出産立ち会いに伴い、誠に苦渋の決断ではございますが、Lucky Kilimanjaroの出演を辞退させていただきます」と説明。

「出演を楽しみにされていた皆様、ならびに主催者、関係者の皆様には、出演直前のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。なお、出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しはない。

Lucky Kilimanjaroは、同じ大学の軽音サークルで出会った6人で結成し、2018年にEP『HUG』でメジャーデビュー。「世界中の毎日をおどらせる」をテーマに、ライブハウスやクラブのフロアだけではなく、人々の連続する日々を、そこにある生活と心をもおどらせることを掲げ活動している。

熊木は作詞作曲を手掛け、蔦谷好位置やヒャダインら人気クリエイターからも高く評価され、「Hey!Say!JUMP」や「DISH//」にも楽曲を提供している。