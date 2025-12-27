歌手の和田アキ子（75）が27日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気タレントらとの飲み会について語った。

和田は前日タレントのミッツ・マングローブと共に、同じ事務所でもあるタレント・肉乃小路ニクヨを誘い飲み会を行ったという。

午後5時からスタートし「飲んでて、昔の話とか」に花が咲いた。「ミッツも昔の（和田が出演した）紅白とか、あたしの歌全部知ってるんだから」と語った。和田の歌い方、マイクの持ち方やドレスまで覚えており「私の歌い方を今まねしてるんだって」と実演されたと言い「もうええって」と笑って振り返った。

和田が「どうしてもニクヨちゃん連れて来てほしい」と要望し、初めて食事をすることになった肉乃小路は緊張していたという。和田は「2人とも頭良くて慶応出て、ニクヨちゃんは経営者の方相手にセミナーみたいなのも」「凄いよねって」と感心した。

それでも「でもあんた、メークちょっと薄めにした方がいい」とアドバイスしたという。さらに「オカマって呼べばいいの？オネエって呼べばいいの？女装家って呼べばいいの？あんたら2人。どうすればいいの」と尋ねたというが、ミッツも肉乃小路も「3つともあってるから何でもいいです」と回答した。

和田は「だから“オカマ”って言ったり、“オネエ”って言ったりして」と語り、「それでまたみんなよう飲むのよ」。当初翌日はミッツは大阪で仕事が、和田もこのラジオがあるために午後9時で解散する予定だったが、盛り上がったため「9時半に帰ろう」と30分延長することに。

「分かりました」と話したミッツは最後に「もう1杯飲んでいいですか」とボトルの酒を注文したとし、和田は「それ飲む気かお前ら！悪いけど君らは飲んでいなさい。あたしは先に帰る」と宣言したという。

それでも再び昔の話で盛り上がったと言い、和田は肉乃小路には「もうちょっと可愛らしくして」と注文を付け、肉乃小路は「可愛くします」と約束したと回顧した。

「見てて。可愛くなっていくと思うから。本当に」と和田。「アイラインとか昔の70年代のアイラインだから、それぞれダイアナさんとかのメークとか研究して、マツコとかいろんなメークの仕方があると思うけど、ニクヨちゃんのはちょっとアイラインが太いと思うから、1ミリ、1ミリちょっと小さくして」と具体的に伝えたと明かした。

「可愛くなると思って」と話し、ミッツからはこの食事会の話をラジオのオープニングトークでするようにお願いされたとも告白。「しゃべれへん」などと冗談めかして返していると、時刻は午後9時40分になっていた。

店から客の姿も消え、閉店モードに入っていると指摘すると、ミッツは「違います」とさらに粘ってみせた。朝までやっているかと聞くと「はい」と答えたが、結局清算を終え、和田が店側に「9時半ラストオーダーでもうお店おしまいですよね」と確認すると「はいそうです。でも気になさらないでください」と明かされたという。

和田はミッツに「言うてるやないか」と話したと苦笑した。