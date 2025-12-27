『レコ大』CANDY TUNE「今年は倍倍FIGHT!な1年だった」
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したCANDY TUNEからコメントが到着した。
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
村川緋杏：今年は本当に「倍倍FIGHT!」な1年だったなと思います。
会場の規模も倍々になったり、私達を知っている方も倍々になったりと「倍倍FIGHT!」のおかげで私達も助けられた一面があります。曲自体にも助けられて、何度でも言うんですけど、本当に1年間「倍倍FIGHT!」だったなと。そんな1年でした。
――来年の抱負は？
立花琴未：私達は来年、CANDY TUNE3周年になりまして、日本武道館2日間が決定しております。まずはそこを大成功できればと思っております。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
南なつ：共鳴といえば、私達は今年初めてバンドと一緒にライブをさせていただいたんですが、何度もライブを重ねていくうちに、バンドともチーム一丸となってライブを作り上げていくことができました。それによって、ファンの方の”あめちゃん”が「ライブ楽しかったよ」と言ってくれることが増えて。新しくこういうことができるんだ、と感動した1年でした。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
小川奈々子：7人全員で自炊パーティーです。みんなご飯が大好きなんですけど、本当にありがたいことにお仕事の量も倍倍になったので、プライベートで7人での時間が、今年あまり作れてないので。落ち着いたら7人でおうちとかに集まって、みんな料理も作れるので、それぞれにご飯を作ってご褒美に食べたいなと思います。
全員：いいね！しよう〜絶対！
――放送当日◯◯やります！宣言
村川緋杏：レコード大賞当日は必ず笛を吹くと思います。冒頭の最初のところなので、曲振りの後に「ピーッ！」の用意を皆さんぜひ、テレビ前でしてください。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
福山梨乃：この曲は、私達が1周年を迎える前に様々な壁にぶち当たって悩んでいたときに、応援としていただいた楽曲となっております。作詞作曲してくださった玉屋さんと2時間、3時間ぐらい人生相談を経て、それに対してのアンサーとしていただいたのがこの楽曲です。
最初は私達自身を鼓舞する曲として、ライブ毎に、泣きそうになるぐらいたくさん励まされてきた曲なんですけれど、今は日本全国・世界中の皆さんを元気にできるような応援ソングとしてたくさんの方に聞いていただけていることがとても嬉しいです。
年末にふさわしく、たくさん皆さんを盛り上げて、応援して倍倍に最高な日にしますので、皆さんぜひ見てください。
よろしくお願いします！
