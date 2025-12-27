タレントの峯岸みなみ（33）が26日放送のABEMA「秘密のママ園」（後9・00）に出演。夫婦ゲンカの納め方を明かした。

トークテーマは「夫婦ゲンカの納め方ってどうしてる？」。モデルの近藤千尋に「最近ケンカした？」と聞かれると、「いや、泣いてる…。泣いちゃった。お2人に会ってない間に泣いちゃうこともありました」と赤裸々に明かした。

「元々夜通し話し合い癖があったので、けっこう朝まで泣きながら話すとかもあった」とした上で、「最近新ルール。立て込んだ話は朝起きてもまだ足りなかったら話すって決めたんですよ」と一度寝てから話し合うようにしたという。

峯岸はマイナスな感情を翌日まで引きずらないタイプだといい、「泣いたりぐちゃぐちゃした感情を朝に持ち越さないタイプだなと思って、無駄なケンカが減りました。1回寝る」と明かした。

滝沢眞規子は「大人になってるね、みぃちゃん」と感心。峯岸が「だから最近は泣いてないです」と笑顔で明かすと、先輩ママの滝沢とモデルの近藤千尋は「良かった良かった」と安心した。

峯岸は2022年にYouTuberグループ「東海オンエア」のてつやと結婚。24年に長女を出産した。