お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が27日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。話題の人物との縁を語った。

塙はオープニングで「そんなに笑えないですよね。今週はホントに…責任というと僕にもあるので」と意味深に切り出すと、「一応謝罪させていただきたい。本人は悪いやつじゃないんですよね。ちょっとこう…脱税ということで」と説明。続けて「宮崎麗果」と、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして東京地検特捜部に在宅起訴された、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果被告の名前を挙げた。

塙によると、フジテレビ系で09〜10年に放送された深夜番組「キャンパスナイトフジ」で共演しており、宮崎被告は番組に登場する女子大生「キャンパスナイターズ」として出演。塙は「『キャンパスナイトフジ』で、キャンパスナイターズとして我々一緒にやっていたので。責任は感じてます。なんであの時いろいろ言えなかったのか。大学生の時に…」と神妙に語ると、土屋伸之から「分かんないでしょ、あの時。大学生の時に何を言うの」とツッコまれた。

塙は「将来脱税に気をつけてって…」と自分の発言に失笑しつつ、報道を見て宮崎被告だと分かったようで「あ！あいつだ！と思って」。土屋が「15年会ってないですよ」と苦笑すると、塙も「16年ぐらい前。共演してたよ。キャンパスナイターズだったからビックリしちゃった。なんか見たことあるなと思って」とニュースに驚いていた。