サウジアラビアで行われるボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場するスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が26日、前日計量を行いました。

計量を一発クリアし、取材に応じた井上選手はコンディションについて「いつも通りいいですかね。海外でやる時の一番の敵はやっぱり時差。それ以外は生活的に困ることはないです」とコメントしました。

スーパーバンタム級での体の仕上がりについて「今の減量からすると、まだいけるかな。もうちょい作れるかな。ただ、体つきもスーパーバンタムの初期と比べるとだいぶ変わってきているので。スピード落とさずにもう少しデカくできるかなというのはありますけど、そこがしっくりきてから次の階級というのもあるし。会長曰わく『来年フェザー級も考えてる。中谷戦もどうなるか分からない』と言われているので」と話しました。

スーパーバンタム級での試合は今回と2026年5月予定の中谷潤人戦まで？との質問に「会長から『来年の5月はフェザーもあり得るかもよ。だから準備しておけよ』と言われて、どういう話になっているのかわからないけど、会長が『どっちがいいんだ』って。中谷戦かフェザー5階級制覇か。まだ土壇場ではない（5月まで日数がある）から、この試合が終わってたぶん会長が最終的に交渉に入ると思うし、どっちに転ぶか分からない。ここにきて言われました」と来年の5月にフェザー級転向の可能性があると明かしました。

階級変更はまだ想定のプランで、今回の試合以降はまだ不透明としつつ、「サウジアラビアに来てから言われました。自分としても中谷戦は盛り上がると思うし、5階級制覇も盛り上がるから、それは決まった試合どっちでも自分は準備するだけです。仮定の話ですけど、明日の試合（ピカソ戦）も終わってないし、どちらにせよ準備するだけ」とコメントしました。