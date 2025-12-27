峠の難所をバイパス

国土交通省中部地方整備局は2025年12月、事業評価監視委員会を開催し、国道256号「堀越峠道路」について進捗などを共有しました。

【がっつり山越え！】これが「濃飛横断道」のルートです！（地図／画像）

この道路は、岐阜県郡上市から中津川市までの山間部を弓なりに結ぶ延長約80kmの高規格道路「濃飛横断自動車道」の一部を構成します。うち、「堀越峠道路」の区間は、郡上市八幡町初納から同市八幡町入間に至る延長5.9kmです。郡上市街地からつづら折れのカーブが続く交通の難所、国道256号「堀越峠」を回避し、その北側の山間部にトンネル主体のバイパスを建設します。

濃飛横断道のうち「堀越峠道路」を含む国道41号以西の区間は、東海北陸道の郡上八幡ICと、国道41号の下呂付近を直結する計画で、すでに「和良・下呂」区間約8.1kmが2016年までに開通済みです。

東海北陸道と国道41号を山間部で連絡する役割は、中部縦貫道の一部である高山市内の「高山清見道路」が担っていますが、それより南側にもう1本、高規格な東西ルートが一部開通しています。いまだ事業化されていない区間はあるものの、堀越峠道路ともう一つの事業中区間である和良工区（4.0km）ができれば、山越えは劇的に改善されます。

とはいえ、堀越峠道路は2023年度に事業化されたばかりで、現在は測量や地質調査が実施されている段階です。2024年度末時点での事業進捗率は約1％、用地取得率は0％となっています。しかし、今回は資機材や労務単価の高騰を背景に、事業費が58億円増額され、448億円となる見通しが示されました。

濃飛横断道の国道41号以西が「第二の中部縦貫道」だとすれば、41号以東の区間は下呂と中津川を結ぶ国道257号に並行して計画されており、「第二の東海環状道」と言えなくもありません。しかし、下呂から中津川までの間は、中津川市にできるリニア中央新幹線「岐阜県駅（仮称）」と中央道を結ぶ5.0kmを除き、全て「調査中」の段階です。

岐阜県は濃飛横断道について、「山間地域の暮らしを支える信頼性の高い道路機能を確保し、将来のリニア中央新幹線開業による経済効果を広い範囲に波及させる」道路であるとしています。リニアと濃飛横断道を組み合わせることで、東京から下呂温泉までの所要時間は3時間40分から「1時間50分」まで短縮されると試算。箱根や鬼怒川といった関東近郊の温泉地から観光客の転換も期待できるとしています。