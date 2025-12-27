12月26日、高石あかりがInstagramを更新。自身がヒロイン・松野トキ役を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のオフショットを公開し、反響を集めている。

【写真】夕陽を眺めるバックSHOTも公開

この日放送された『ばけばけ』第65話のラストでは、トキと、トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンの2人が夕焼けの海沿いを散歩し、最後には手を握る感動的なシーンが放送された。

高石はこの放送を受けて、「今年最後の放送が終わりました」「トキとヘブンのお散歩が幸せなものでありますように」とコメントすると、トミー・バストウと夕陽を眺める後ろ姿や、2人で笑顔を見せるピースSHOTを掲載。

この投稿に対して、ドラマを視聴したと思しきファンからは、「胸がいっぱい」「全てが素晴らしい神回でした」「朝ドラ史に残る名シーン」「感動の嵐でした」「尊すぎ」などの反響が集まっていた。

高石は、2019年より俳優活動を本格化させ、2021年に公開された映画『ベイビーわるきゅーれ』で激しいアクションに挑戦し、一躍ブレイク。若手の実力派女優として、引く手あまたの存在となっている。

画像出典：高石あかりオフィシャルInstagramより

※高石あかりの「高」ははしごだか