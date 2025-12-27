「誰も止めることができなかった」復帰４分で衝撃のゴール！ 伊東純也に現地メディアが驚嘆「スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ」

「誰も止めることができなかった」復帰４分で衝撃のゴール！ 伊東純也に現地メディアが驚嘆「スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ」