見事な突破から右足でネットを揺らした伊東。

　ヘンクの伊東純也を現地メディアが絶賛している。

　現地12月26日に開催されたベルギーリーグ第20節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクが、クラブ・ブルージュとホームで対戦。打ち合いの末に３−５で敗れた。

　それでも、この試合で怪我からの復帰を果たした伊東が魅せる。２−３で迎えた72分から途中出場するとその４分後、左サイドでパスを受けて見事なタッチで相手を振り切り、敵陣ボックス内にドリブルで侵入。最後は右足のシュートでニアサイドを撃ち抜いてみせた。
 
　ゴラッソを決めた伊東について、ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は、「日本人がわずか４分間で、スタジアムを完全に熱狂の渦に巻き込んだ」と伝える。

　また『HLN』は、次のように賛辞を贈っている。

「左サイドでボールを​​受けたイトウがドリブルでゴールへ突進。ブルージュの選手たちは誰も止めることができなかった。セゲカ・アレーナは大歓声に包まれ、ニッキー・ヘイエン新監督は大喜びだった」

　森保ジャパンの一員として戦った10月のブラジル戦で負傷し、以降は戦列を離れていた伊東。約２か月ぶりにピッチに立ち、圧巻のパフォーマンスを披露した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】圧巻！まさにキレキレ！帰ってきた伊東純也のスーパーゴール

 