「誰も止めることができなかった」復帰４分で衝撃のゴール！ 伊東純也に現地メディアが驚嘆「スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ」
ヘンクの伊東純也を現地メディアが絶賛している。
現地12月26日に開催されたベルギーリーグ第20節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクが、クラブ・ブルージュとホームで対戦。打ち合いの末に３−５で敗れた。
それでも、この試合で怪我からの復帰を果たした伊東が魅せる。２−３で迎えた72分から途中出場するとその４分後、左サイドでパスを受けて見事なタッチで相手を振り切り、敵陣ボックス内にドリブルで侵入。最後は右足のシュートでニアサイドを撃ち抜いてみせた。
ゴラッソを決めた伊東について、ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は、「日本人がわずか４分間で、スタジアムを完全に熱狂の渦に巻き込んだ」と伝える。
また『HLN』は、次のように賛辞を贈っている。
「左サイドでボールを受けたイトウがドリブルでゴールへ突進。ブルージュの選手たちは誰も止めることができなかった。セゲカ・アレーナは大歓声に包まれ、ニッキー・ヘイエン新監督は大喜びだった」
森保ジャパンの一員として戦った10月のブラジル戦で負傷し、以降は戦列を離れていた伊東。約２か月ぶりにピッチに立ち、圧巻のパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！まさにキレキレ！帰ってきた伊東純也のスーパーゴール
現地12月26日に開催されたベルギーリーグ第20節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクが、クラブ・ブルージュとホームで対戦。打ち合いの末に３−５で敗れた。
それでも、この試合で怪我からの復帰を果たした伊東が魅せる。２−３で迎えた72分から途中出場するとその４分後、左サイドでパスを受けて見事なタッチで相手を振り切り、敵陣ボックス内にドリブルで侵入。最後は右足のシュートでニアサイドを撃ち抜いてみせた。
ゴラッソを決めた伊東について、ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は、「日本人がわずか４分間で、スタジアムを完全に熱狂の渦に巻き込んだ」と伝える。
「左サイドでボールを受けたイトウがドリブルでゴールへ突進。ブルージュの選手たちは誰も止めることができなかった。セゲカ・アレーナは大歓声に包まれ、ニッキー・ヘイエン新監督は大喜びだった」
森保ジャパンの一員として戦った10月のブラジル戦で負傷し、以降は戦列を離れていた伊東。約２か月ぶりにピッチに立ち、圧巻のパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！まさにキレキレ！帰ってきた伊東純也のスーパーゴール