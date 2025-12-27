「いつもこんな感じ」小雪、上白石萌歌が抱きつく姿を公開！ 「ずっとほのぼの」『パン恋』オフショット
俳優の小雪さんは12月25日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の上白石萌歌さんとのツーショットを披露しました。
【写真】小雪＆上白石萌歌のツーショット
また、「上白石萌歌さんと一緒の時はいつもこんな感じで ずっとほのぼの、ごはんのことを話したりしてます」と、ドラマでは上司と部下の関係ながら、カメラが回っていない時はリラックスした姉妹のような仲良しぶりを明かしています。
ファンからは、「楽しみ」「頼りになる。お姉さん」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「頼りになる。お姉さん」小雪さんは「1月スタート『パン恋』撮影中の様子」とつづり、1枚の写真を投稿。1月10日に放送開始のドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）で共演する上白石さんとのツーショットです。ビルの屋上のような場所で、上白石さんが小雪さんにぎゅっと抱きついたかわいらしい1枚で、2人のほっこりとした空気感が伝わってきます。
共演の平山祐介さんとのツーショットも19日には「"パン恋"撮影現場にて共演の平山さん @yusukehirayama_ と」と、同ドラマで共演する俳優の平山祐介さんとのツーショットも公開していた小雪さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
