「こうなったら面白いメンバーという感じですね」阪神レジェンドOBの鳥谷敬氏が早くもWBC予想スタメンに言及　阪神勢は「いないですね…」

鳥谷氏はWBC先行メンバー、予想スタメンに自身の見解を語った（C）産経新聞社

12月26日、侍ジャパンの井端弘和監督は都内のホテルで来年3月のWBCに向けて、8選手の先行メンバーを発表した。

ドジャース・大谷翔平、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹のメジャー組に加え、国内組では沢村賞投手の日本ハム・伊藤大海、巨人・大勢も前大会に引き続き、選出された。またセ・リーグ覇者の阪神からは防御率0.17と圧巻のパフォーマンスを示した救援右腕の石井大智も選ばれた。

【動画】こんなキュートな始球式見たことない！デコピンが大谷に”ストライク”送球したシーン

12月26日放送の「ゴゴスマ」（TBS系列）では侍ジャパンの発表を速報しながら、ゲスト出演した阪神のレジェンドOBの鳥谷敬氏は一足早く、予想スタメンを発表するシーンもあった。

前回大会ではダルビッシュ有（パドレス）が務めた精神的支柱という役割も大谷が今回は担うのではないかという見方も示しながら、予想スタメンに関しては自身が監督だったらという想定で、以下の通りの布陣を予想した。

1番DH・大谷翔平、2番右翼・近藤健介、3番左翼・吉田正尚、4番中堅・鈴木誠也、5番三塁・村上宗隆、6番一塁・岡本和真、7番二塁・牧秀悟、8番捕手・若月健矢、9番遊撃・小園海斗、投手・今永昇太

同メンバーについて、野手に関しては「誰が出れるか出れないかによっても全然違ってくる」と今後の選考を見守りたいとしながら、暫定的なスタメン予想に関して、「こうなったら面白いメンバーだなっていう感じですね」とコメント。