【ひらがなクイズ】 空欄に入る共通の2文字は？ 頭の体操にぴったりの言葉クイズ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、動詞としても名詞としてもなじみ深い、あの力強い響きの言葉が共通点。文字を入れ替えて、ぴったりハマる組み合わせを探してみてください！
□□にん
□□とく
せい□□
ひ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「かく」を入れると、次のようになります。
かくにん（確認）
かくとく（獲得）
せいかく（性格・正確）
ひかく（比較）
今回は熟語の一部になるケースが多い問題でした。もし迷った時は、知っている熟語を片っ端から当てはめてみる「総当たり作戦」も、脳の活性化には非常に効果的ですよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
