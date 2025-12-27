4つの言葉の空欄に、共通して入る「2文字のひらがな」を推測してみましょう。ビジネスシーンから日常会話まで幅広く使われる「あの2文字」が正解です。1分以内の全問正解を目指して、頭の体操をスタート！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、動詞としても名詞としてもなじみ深い、あの力強い響きの言葉が共通点。文字を入れ替えて、ぴったりハマる組み合わせを探してみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□にん
□□とく
せい□□
ひ□□

答えを見る






正解：かく

正解は「かく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「かく」を入れると、次のようになります。

かくにん（確認）
かくとく（獲得）
せいかく（性格・正確）
ひかく（比較）

今回は熟語の一部になるケースが多い問題でした。もし迷った時は、知っている熟語を片っ端から当てはめてみる「総当たり作戦」も、脳の活性化には非常に効果的ですよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)