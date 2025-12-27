年末年始の衣類整理に役立つ、ユニクロが“商品”の豆知識を伝授「ワンサイズ下げて」 参考にして新年をスッキリ迎えよう
年末の大掃除に合わせて、着なくなった衣類の整理や処分に役立ちそうな情報が、ユニクロの公式インスタグラムで紹介された。
【動画】「ワンサイズ下げて着るのもおすすめ！」ユニクロが伝授する豆知識
投稿では「毎年着ているヒートテックがいつ買ったものか分からない… なんてこと、ありませんか？」とコメントし、「ヒートテック」に関する“豆知識”を紹介している。
ヒートテックを買い替えるタイミングに悩む人がいるかもしれないが、ユニクロは「そんな時に役立つユニクロのタグに関する豆知識を大公開！ある部分を見るだけで簡単に見分けることができちゃいます」と、タグに書かれた数字を見るだけで“販売年”がわかるのだと説明。なお、過去の投稿では、ヒートテックは「『3シーズン』が買い替えの目安」と伝えている。
さらに、“肌と密着”することで機能を十分に活かせるため「ワンサイズ下げて着るのもおすすめ！」と買い替える際の参考になる情報も発信した。
この情報を参考にして、年末年始は衣類を整理して新しい年をすっきり迎えよう。
【動画】「ワンサイズ下げて着るのもおすすめ！」ユニクロが伝授する豆知識
投稿では「毎年着ているヒートテックがいつ買ったものか分からない… なんてこと、ありませんか？」とコメントし、「ヒートテック」に関する“豆知識”を紹介している。
ヒートテックを買い替えるタイミングに悩む人がいるかもしれないが、ユニクロは「そんな時に役立つユニクロのタグに関する豆知識を大公開！ある部分を見るだけで簡単に見分けることができちゃいます」と、タグに書かれた数字を見るだけで“販売年”がわかるのだと説明。なお、過去の投稿では、ヒートテックは「『3シーズン』が買い替えの目安」と伝えている。
さらに、“肌と密着”することで機能を十分に活かせるため「ワンサイズ下げて着るのもおすすめ！」と買い替える際の参考になる情報も発信した。
この情報を参考にして、年末年始は衣類を整理して新しい年をすっきり迎えよう。