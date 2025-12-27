タレントの辻希美（38）が、初めてのクリスマスプレゼントをもらった生後4カ月の次女の写真を公開した。

【映像】辻希美の授乳中の写真＆夢空ちゃんへのクリスマスプレゼント

2025年8月8日、第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽（44）とともに3男2女を育てている辻。これまでInstagramで、夢空ちゃんに授乳している無防備な姿や、生後4カ月を迎えた記念写真など、子育てに奮闘している様子を発信してきた。

12月25日は、夢空ちゃんと過ごした初めてのクリスマスの様子を公開。「みんなで仮装してアタチもおめかししたよ。たまらん後ろ姿。夢は初めてのクリスマス。雰囲気は楽しめたかな？そんなクリスマス…我が家にもサンタさんが来てくれました」とコメントしている。

さらにストーリーズでは、「サンタさん ありがとぉ」と、初めてもらったクリスマスプレゼントのおもちゃで遊ぶ夢空ちゃんの写真を披露した。（『ABEMA NEWS』より）