MADEIN、元Kep1er・YESEOらの活動中断を公式発表 当面の間は4人体制
グローバルガールズグループ・MADEIN（メイディン）が27日、所属事務所「143エンターテイメント」の公式Xを通じ、メンバーのYESEOとSUHYEが活動を中断している状況であると発表した。
【写真】4月末には…SUHYEが体調不良で欠席する中SHOWCASEを実施していたMADEIN
同事務所は「現在、YESEOとSUHYEはMADEINとしての活動を中断した状態です」と正式に発表。「MADEINは当面の間、MASHIRO、MiU、SERINA、NAGOMIの4人体制で活動を続けていく」と伝えた。
また、同社前代表について「当社は前代表と関連した事件の調査結果を待っており、それに伴う責任を果たすとともに、MADEINに大きな被害を与えた関係者に対しても最後まで責任を問う所存です」とした。
同グループは、グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のメンバーとして活動したMASHIROとYESEO、3人組ガールズグループ・LIMELIGHTのMiU、SUHYE、GAEUN、『PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS』に出演したSERINA、NAGOMIの7人による新ガールズグループとして、2024年9月3日にデビュー。GAEUNは同年11月29日にグループを脱退している。SUHYEは、25年5月から健康上の理由で活動を休止。4月に開催した『MADEIN SHOWCASE LIVE』で今夏に日本デビューすることを発表したが、延期することが報告されていた。
