2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第26回では、2026年を語ります。

漫画家の小田原ドラゴンです。2025年も、もう終わりが見えてきました。いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます！

おかげさまで拙作『堀田エボリューション』は連載1周年を迎え、10月17日にはデジタルコミック第1巻も発売されました。ここまで連載を続けられたのは、間違いなく読者の皆さんのおかげです。



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第1巻の表紙は描きおろし。価格752円（税込み）主要オンライン書店などで発売中



その記念として、女性実演販売士のジャンプ中澤さんと謎の存在・ポン太（ぬいぐるみ）が司会を務めるスペシャル動画を公開しました。動画内では、僕が「親の金を盗む方法」や「キ〇タマ痛の話」まで、なぜか披露しています。ちなみに動画は2本ありますが、再生回数は絶賛伸び悩み中......ファンの方は年末年始ずっとチェックしてください（笑）。

さらに『堀田エボリューション』公式SNSも進化。XだけでなくTikTokも開設し、打ち合わせ風景など、ここでしか見られない裏側を公開中です。ぜひフォローして、最新情報をチェックしてください。



左から小田原ドラゴン先生、動画司会を務めた実演販売士のジャンプ中澤さんとポン太（ぬいぐるみ）



実は今年、もうひとつ大きな動きが。他媒体で婚活漫画の週刊連載をスタートさせました。当初は「車中泊しながら全国を回って婚活しよう！」という無謀な計画だったのですが、気づけば結婚相談所に入会......人生、思った方向には進まないものですね。

さて、『堀田エボリューション』の今後ですが......"バトル漫画説"が流れていますが、僕は人生って、どうしても戦わなきゃいけない場面があると思っています。その感覚を、ほんの少しでも描けたらいいなというのが偽らざる気持ちですね。

そして2026年。3月発売予定のコミック第2巻に向けて、"チーム堀田"が現在鋭意準備中です。来年も『堀田エボリューション』をどうぞよろしくお願いします。第32話を読みながら、皆さん、よいお年をお迎えください。

