【モデルプレス＝2025/12/27】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月25日、自身のInstagramを更新。ピンクのランジェリー姿を披露し、話題となっている。

◆小寺真理、ランジェリー姿で美ボディ際立つ


小寺は「お知らせ」と題し、「小寺真理1st写真集 こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）が2026年2月28日に発売されることを報告。ピンク色のランジェリー姿で寝そべる写真を投稿し、美しいスタイルを見せている。

◆小寺真理の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」「破壊力すごい」「面白い上に可愛いって最強」「新しい挑戦頑張って」「ボディラインがセクシー」「写真集買うしかない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

