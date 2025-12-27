彼女の機嫌を損ねずに一人旅をする方法９パターン
男ならときには一人で旅に出たいと思うもの。ですが、彼女へのケアを怠ると、せっかくの一人旅に水を差す結果になりそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼女の機嫌を損ねずに一人旅をする方法」をご紹介します。
【１】「今度はふたりで行きたいね」と彼女を誘う
「『やっぱりふたりで行きたかった』って言われると全部帳消し（笑）」（２０代女性）など、たとえリップサービスであっても、「今度は一緒に行こう」と言われると喜ぶ女性は多いようです。「ふたりで旅行するいい下見になった」など、多少大袈裟な言い方をしてもいいかもしれません。
【２】旅先で写真をたくさん撮り、土産話をする
「旅行の話を聞くのって楽しい。ちょっと自分も行ったような気になるし」（２０代女性）など、面白い土産話を楽しみに彼氏の帰りを待つ女性もいるようです。旅行雑誌でよく見るような観光名所だけでなく、路地裏や地元住人しか行かない商店のショーケースなど、その土地の生活がよくわかる写真を撮っておくと、さらに旅先のエピソードが伝わりやすいでしょう。
【３】帰ってきたらすぐに彼女に会いに行く
「空港から直で来てくれるくらいが嬉しい」（２０代女性）など、旅行から帰ってきたらすぐ会いに来てほしいと考える女性もいるようです。旅の疲れはあるでしょうが、まずは彼女に会って無事を報告してから休みましょう。
【４】彼女が喜ぶお土産をたくさん買って帰る
「現金だけど、お土産はやっぱり多いほうが嬉しい（笑）」（２０代女性）など、彼氏にお土産を期待する女性もいるようです。旅行前にリクエストを聞いていくのはもちろん、安くてもいいので彼女が喜びそうなものをたくさん買って帰るといいでしょう。
【５】旅先から写真付きでメールを送る
「彼氏の顔を見ると安心」（２０代女性）など、旅先からの「自分撮り写真メール」は、彼女を安心させる効果があるようです。旅先の様子を彼女と共有することが大事だと肝に銘じて、マメに写真を撮るといいでしょう。
【６】旅先からも毎日欠かさず連絡をする
「ＳＮＳは更新するのにメールがないとムカつく」（２０代女性）など、旅先の様子をみんなにアップするだけでなく、彼女だけにメールや電話をすることで、不安を解消することができるようです。面倒臭がらず、短い時間でも必ず連絡するよう心がけましょう。
【７】旅行前はデートの回数を増やす
「旅行で会えないぶん、その前はいっぱいデートしたい」（２０代女性）など、旅行中寂しい思いをさせられるぶん、旅行前はふたりの時間を大切にしたいと考える女性もいるようです。旅行の準備にかまけていると余計に寂しい思いをさせてしまうので、極力彼女のために時間を使いましょう。
【８】旅の行き先や予定をきちんと伝える
「ただ『いってきます』じゃ不安だよ」（２０代女性）など、旅の行き先や予定をきちんと伝えないと、彼女にいらぬ心配をかけてしまいそうです。丁寧すぎるくらいに事前報告し、彼女からの信用を勝ち取りましょう。
【９】旅行の計画を立てる段階で相談をする
「全部決めてから言われると腹が立つかも」（２０代女性）など、結果的に一人旅をするにしても、計画段階から相談するのとそうでないのとでは、ずいぶん彼女からの心証が違うようです。長期の旅行なら、仕事で休みを取る前に彼女に相談するようにしましょう。
ほかにも「こうすれば彼女の機嫌をそこねず一人旅ができる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
