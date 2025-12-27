我が国初のドライブツアーから117周年

去る12月14日に『谷保天満宮旧車祭』が開催された。

【画像】最古でサイコー！なクラブが主催する伝承イベント『谷保天満宮旧車祭』 全200枚

『オートモビル・クラブ・ジャパン』（以下、ACJ）が主催している同イベントは、交通安全発祥の地である谷保天満宮（東京都国立市）の存在を後世に伝え、歴史的事実の伝承と日本自動車文化の発展、継承に寄与することを目的として行われている。



谷保天満宮の他、JA東京みどり、谷保天満宮参道入口交差点にある駐車場も会場となった。 高桑秀典

歴史的事実とは、こういうことだ。今から117年も前の話なのでいまいちピンとこないが、明治41年（1908年）8月1日に有栖川宮威仁親王殿下御先導による我が国初の『ガソリン自動車遠乗会』が実施された。

日比谷公園を出発した宮様御一行が目的地としたのが谷保天満宮で、同地の梅林における食事会の席上において、日本初の自動車倶楽部であるACJを設立。宮様御一行は昇殿参拝後、帰途に就かれ、故障や事故もなく東京に戻られた。

現在活動しているACJ（2025年12月24日時点の会員登録数869名）は、ガソリン自動車遠乗会の103周年記念日となる2011年8月1日に再始動。由緒正しい日本最古の自動車倶楽部の理念を受け継ぎ、『最古でサイコー！ に愉しいクルマ愛好家の倶楽部』を目指している。

今年の谷保天満宮旧車祭は生憎の天候となったが、世界の名車、旧車が約190台ほど参加。戦前車からスーパーカーまでが一堂に会し、初回から観覧無料となっていることもあって、師走の寒さの中、数多くの見学者が来場した。

会場を3ヵ所とした今回も多くの名車、旧車が走行

参加台数が多いこともあり、今回も会場が3つとなったが、まず谷保天満宮の境内でオープニングセレモニーがあり、ACJ是枝会長のドライブで我が国初のガソリン自動車である『タクリー号』の実動レプリカが入場。

好天であればタクリー号を模した子ども神輿も入場し、本殿の前に設置されることになっていたが、雨脚が強く、残念ながらそれはキャンセルとなった。



約190台が国立駅〜谷保駅間を走行する風景は見ごたえ十分。各所が撮影場所となった。 高桑秀典

本降りの中、ACJ是枝会長、国立市長、神職らによる挨拶や交通安全祈願、玉串奉奠などがあり、イベントがスタートしたが、谷保天満宮が交通安全発祥の地となった経緯などを紹介する時間も雨の影響で割愛され、暖かい社務所内に場所を移して数回実施された。

谷保天満宮旧車祭は、日本自動車文化の発展、継承に寄与することを目的として開催されていることもあり、今後を担う世代が名車、旧車のディテールを間近で観察できるだけでなく、排気音を聴き、走行シーンも楽しめるようにしている。

各会場とも10時から14時までは参加車両の展示時間となるが、披露終了後に大学通りを中心とした近乗会を行うことが通例となっており、雨が上がった国立の街を戦前車やスーパーカーを含む名車、旧車がパレードランのようなスタイルで疾走した。

例年、このコンテンツを楽しみにしている見学者も多い。展示時間中に第1、第3会場間を有志のトゥクトゥクが無料シャトルとして運行したので、見学者も走行ルートに移動しやすかった。

ガレージ保管だったのでサビがほとんどない点が自慢

「新車時の登録番号が残っていて、ノンレストアのオリジナル車両だったので選びました」

そう語るのはこのイベントに参加した1975年式トヨタ・スプリンタークーペ1600トレノGTのオーナーである『いとちゃんmotors』さん（64歳）。2ヵ月前に購入し、エアコン付きでヒーターも利くので、普段乗りにしているそうだ。



「これからもACJのイベントに参加し、オープンカーでパレードランしたいですね」 高桑秀典

「今、1967年式で前期のダットサン・フェアレディSR311型、若い頃から所有している1969年式で後期のSR311型、雪の日も安心して走れるJA12C型ジムニー、サーキット遊び用のDR30型スカイラインRSターボもあります。どのクルマも大好きですね」

最近、キャンプ仕様にして小さなバイクなどを積んで乗っていた、スズキ・アルト・ウォークスルーバンを手放してしまったこともあり、50年前のトヨタ車を足グルマにしているのであった。

「TE47型トレノのような尖ったクルマは現在ないので、観て楽しい、乗って楽しいです。運転席に座ると8連メーターが曲線的に装備され、オーバーヘッドコンソールも装備されているので、まさにコクピットで操縦している感覚を強く味わえます」

実は、購入し自走で帰宅した直後にクラッチフルードが底をつき、ギリギリセーフだったのだという。自分でイジったり直したりできるので、クラッチ系のオイル漏れ修理、トランクのサビ処理、メーターの一部リペアを実践したそうだ。

故障したら、また直すそうなので、今後も旧車ライフをエンジョイしていくようである。