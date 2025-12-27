将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、意外な“弱音”を吐露して周囲を驚かせた。

【映像】「怖い人」？やや緊張した表情の藤井六冠

ABEMAの年末対談企画に出演した藤井竜王・名人は、将棋界をテーマにしたドラマ『MISS KING』に主演した俳優のん（32）と初対面した。

対談冒頭、ドラマを事前に視聴していたという藤井竜王・名人は、のん演じる主人公・国見飛鳥の迫真の演技に圧倒されていたことを明かした。「劇中の飛鳥さんは、気迫を感じるシーンが本当に多くて……。実は今日お会いするまで、ちょっと怖い人なのかなと緊張していたんです」と、天下の竜王・名人らしからぬ本音をポロリ。

劇中でのんが演じたのは、心の傷や葛藤を抱えながら、文字通り命を削って盤上に打ち込む孤高の棋士だ。その「指し手」から放たれる殺気は、史上初の八冠独占を成し遂げ、数々の修羅場を潜り抜けてきた藤井竜王・名人の目にも、恐怖を感じさせるほどのリアリティがあったという。

しかし、目の前に現れた本人の柔らかな微笑みと丁寧な挨拶に接すると、藤井竜王・名人は一転して「本当に柔らかい雰囲気で、安心しました」と安堵のハニカミ笑顔。

盤上の鬼と化したのんの“殺気”と、素顔のギャップに翻弄された絶対王者の姿に、周囲からも笑みがこぼれていた。

（ABEMA／のん×藤井聡太竜王・名人『年末指し納め対談』）