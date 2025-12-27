バレーボール女子元日本代表の大友愛さん（43）が、26日Instagramを更新。バレーボール女子日本代表として活躍する長女・美空選手（19）との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】大友愛さんの「みんなそっくり」と話題の家族ショット

19歳で日本代表に選出された大友さん。2004年のアテネオリンピックに出場すると、その2年後に現役を引退していた。しかし2008年に現役復帰すると、ロンドンオリンピックに出場。中心選手として活躍し、2013年の引退後は指導者や解説者として活動している。

Instagramでは家族との日常をたびたび発信しており、2025年3月4日には美空選手の高校卒業祝いの食事会での家族ショットを披露すると、「みんな顔そっくり」「ステキな家族！」「そっくりでかわいい」など、反響が寄せられていた。

大友愛さん、長女との顔出し親子ショットを公開

12月26日の更新では、ドイツのチームへレンタル移籍中の美空選手が一時帰国したことを報告し、親子ショットを披露している。

「美空が一時帰国 あんまりゆっくりできなかったけど顔見れるだけで、安心するもんだね」「似てるって言われてうれぴこ」（大友愛さん）

この投稿にファンからは、「2人とも可愛い、鼻がそっくりですね」「日本バレー界のスーパー親子」「親子ではなく姉妹ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）