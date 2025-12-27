広島は27日、湘南からFW鈴木章斗（22）を完全移籍で獲得したことを発表した。

鈴木はクラブを通じ「湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります！応援よろしくお願いします」とコメントした。

鈴木は湘南側からもコメントを発表。「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。今年キャプテンとしてJ2に落としてしまいました。その中で、自分が湘南ベルマーレに残ってもう1度J1に上がり、J1のタイトルを目指したいとも思っていました。でも僕の中では（鈴木）淳之介の存在が大きく、他にも湘南から日本代表になっている選手たちを見て、自分も早くこの場所に行きたいと思い、この決断をしました」と移籍理由を説明した。

鈴木はフィジカルの強さを生かしたキープ力やポストプレーに加え、ラインブレークや高いシュート精度を誇る。プロ2年目からレギュラーに定着し、昨季は自身初の2ケタ得点。チームはJ2降格してしまったものの、今季は主将として37試合9得点4アシストと最前線でけん引した。

そのキャリアは尊敬するFW大橋祐紀（イングランド2部ブラックバーン）をトレースする。大橋も湘南から広島へ24年に移籍し、22試合11得点を挙げて同年夏に海外移籍。鈴木も将来的な海外志向を持っており、より激しい競争とアジア・チャンピオンズリーグエリートなど高いレベルでの戦いを望んだ。

広島の今季チーム最多得点はFW木下康介の9得点で、FWジェルマンは今季限りで退団。さらなる得点源の確保が必要になる中、最大6クラブの争奪戦を制した。

◇鈴木 章斗（すずき・あきと） 2003年（平15）7月30日生まれ、大阪府東大阪市出身の22歳。G大阪ジュニアユース―阪南大高を経て22年に湘南入り。23年の横浜M戦でJ1初得点。22年U―19日本代表。1メートル80、76キロ。利き足は右。