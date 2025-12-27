レースクイーン（レースアンバサダー）を今季限りで卒業するモデルの花乃衣美優（25）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属する自動車レースチーム「D'station Racing」のアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」の活動を終えたことを報告した。

「フレエンラストライブに来てくださった皆さんありがとうございました！！遂にフレエンを卒業いたしました！」と記し、銀色を基調とした衣装やカチューシャ姿で花束を受け取った写真を投稿。5年間務めてきたレースアンバサダーの活動も終了となった。

また、インスタグラムでも出番前に「フレエンラストライブ レースアンバサダーとしても、フレエンとしても、本当に最後の日になりました！！みんなで最後まで盛り上がろーねっっっ」とファンらに呼びかけ、「フレッシュエンジェルズ」のミニスカート衣装を公開した。

ファンやフォロワーからも「おつもち」「卒業おめでとう」「本当に出会えて嬉しかったです」「かわいい〜」「長い髪が綺麗」「美しい女王」などのコメントが寄せられた。

格闘技イベント「RIZIN」を盛り上げるRIZINガールの活動は26年も継続する。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りでの卒業を決断した。