Íî»¥¤·¤¿³¨¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ÛÊÑ¡ÄÂÎ¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¡¢ÎîÇ½¼Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡È·èÄêÅª½Ö´Ö¡É¤È¤Ï¡©
ÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤ä¤»¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤ËÍî»¥¤·¡¢¸½ºß¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¼ö¤¤¤Î³¨¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍî»¥¤·¤¿³¨¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ÛÊÑ¡ÄÂÎ¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¡¢ÎîÇ½¼Ô¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡È·èÄêÅª½Ö´Ö¡É
¢£ ¼öÊª100ÅÀÄ¶¤¨¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìËç
¤Ï¤ä¤»¤Î¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿Í·Á¤ä³¨²è¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎÉÊ¤¬Ìó100ÅÀ¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÇÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î³¨¤À¤±¤ÏºÇ½é¤«¤éÌ¯¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤³¨¡É
¤³¤Î³¨¤Î¸µ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥À¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡£
¹üÆ¡»Ô¤Ç²ø¤·¤²¤ÊÏ·ÇÌ¤«¤é¡Ö¿Í·Á¤Î³¨¤À¤è¡×¤ÈÇä¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¤³¤¦Ãé¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò»ý¤Ä¤È¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤è¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥ó¤Ï³¨¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤¬»àË´¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬½ù¡¹¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¥À¥ó¤Ï¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¡£
¡ÖÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
³«»Ï²Á³Ê¤ÏÌó5000±ß¡£
¤À¤¬Æþ»¥¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë26¡Á27Ëü±ß¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£ Íî»¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¤Ï¤ä¤»ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿
¤½¤Î³¨¤òÍî»¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ï¤ä¤»ËÜ¿Í¡£
ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢³¨¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
³¨¤ÎÎ¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°ìËç¤Î»æ¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÆ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤«¤é¤Î±ÑÊ¸¤Î¼ê»æ¡Ä¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉ÷Ï¤¤È¥È¥¤¥ì¤Ï²õ¤ì¡¢Àº¿À¤âÉÂ¤ó¤À¡£
ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¹¬±¿¤òµ§¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡£¤Ï¤ä¤»¤Î¼«Âð¤Ç¤â¡¢É÷Ï¤¤È¥È¥¤¥ì¤¬Æ±»þ¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ ÂÎ¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÑ²½
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤ä¤»¤ÎÂÎ¤Ë¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°ÛÊÑ¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢µÞ·ã¤ËÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¿©»öÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤À¤±¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Ï¤ä¤»¤Ï¡¢ÎîÇ½¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
³¨¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÎîÇ½¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÎîÇ½¼Ô¤Î¸ý¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅà¤ê¤Ä¤«¤»¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
