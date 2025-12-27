Ê¡»³²í¼£¡õ°ðÍÕ¹À»Ö¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡¡¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖÌÚÀ±¡×¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡¡Ê¡»³²í¼£¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚÀ± feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2¿Í¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî»ì¤ò°ðÍÕ¡¢ºî¶Ê¤òÊ¡»³¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈäÏª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿±é½Ð¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ðÍÕ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¦Ê¡»³²í¼£¡¡¥³¥á¥ó¥È
ºÇ¶¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Üー¥«¥ê¥¹¥È°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿±é½Ð¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦°ðÍÕ¹À»Ö¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤òNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë