【高額シールが安ショボ交換！】娘から冷静な指摘「自分が好きなものを選ぶ」＜第7話＞#4コマ母道場

昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！　しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？　どう思いますか？

第7話　私のシールだよ？



【編集部コメント】

ミノリちゃんから思わぬ反撃を受けてしまったユイさん。「私にはこれが価値あるものに感じた」「私のなんだから好きにしていいでしょ」。ごもっともです。たしかに子どもからすれば、キラキラした大きなシールもぷっくりシールもどちらもかわいくて価値のあるもの。ただ、大人からすると……単価や流通量が想像できてしまうんですよね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　