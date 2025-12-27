【高額シールが安ショボ交換！】娘から冷静な指摘「自分が好きなものを選ぶ」＜第7話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第7話 私のシールだよ？
【編集部コメント】
ミノリちゃんから思わぬ反撃を受けてしまったユイさん。「私にはこれが価値あるものに感じた」「私のなんだから好きにしていいでしょ」。ごもっともです。たしかに子どもからすれば、キラキラした大きなシールもぷっくりシールもどちらもかわいくて価値のあるもの。ただ、大人からすると……単価や流通量が想像できてしまうんですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
