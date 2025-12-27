2026年【願いが叶いやすい】12星座ランキング　蟹座は12年に一度のチャンスを活かして！蠍座は仕事に関する願い事が◎

今年こそ願いを叶えたい。年が新しくなるたび、多くの人がそう願っているでしょう。2026年、あなたの願いは叶うでしょうか。12星座ランキングで見ていきましょう。

★第1位……蟹座

ラッキースター・木星が蟹座に入座している2026年前半は、他のどの星座より願いが叶う可能性が高いとき。大切なのは「自分を信じること」と「実現させるための行動を起こすこと」です。12年に一度のチャンスのときを存分に活かして。

★第2位……魚座

成功運に彩られる2026年前半は、何をやってもうまくいきやすいとき。創作物が大ヒットしたり、憧れのポジションを手に入れたり、大金が転がり込んできたり。想像もしなかったような幸運に恵まれて、「願いが叶った！」瞬間を味わえそう。

★第3位……蠍座

願いを叶えるためのツキに事欠かないのが、2026年の蠍座。前半は「自分の可能性に挑戦」系の願いが、7月以降は「仕事で成功」系の願いが叶いやすい暗示です。夢に向かって走りつつ、周囲への感謝を忘れないようにすることが大切。

★第4位……天秤座

職場でのポジションアップなど、「社会的躍進の願い」を果たせる運気になっています。7月以降はチャンスをくれる人脈にも恵まれ、充実したときを過ごせそう。じっとしているのはもったいないので、フットワークよく夢を叶えて。

★第5位……双子座

2026年前半はマイペース運。夢を追いかけるより、のんびりしたいかも。ひと息ついて、日常生活を豊かに楽しんで。7月以降は気持ちに活気が戻り、向上心も強まります。何気ない雑談から願いを叶える糸口が見つかる可能性大。

★第6位……牡羊座

2026年前半は「家内安全」「家族円満」といった、安心・安定がテーマの願いが叶いやすいとき。7月からは一転、人気運と成功運が急上昇を始めるため、一躍「時の人」になれる予感。「スポットライトを浴びたい」という願いが叶うでしょう。

★第7位……射手座

2026年前半、まとまったお金がタナボタ的に舞い込む可能性があります。「お金持ちになるのが夢」のあなたは期待していて。後半はツキ、行動力、気力の三拍子が揃い踏み。自ら願いを叶えるパワーが備わり、無双状態になる予感。

★第8位……獅子座

幸運の授け手・木星が7月に獅子座に入り、12年に一度の幸運期が始まります。これまで停滞していたことがスムーズに動き出し、活躍しやすい状況になっていきます。願いを叶える好機なので、前向きに行動を開始しましょう。

★第9位……山羊座

リッチになりたいと願っているなら、叶う可能性があります。金運がよくなっているので、いい取り引きができたり、報酬が上がったりしそう。新たな稼ぎ先が見つかる暗示も。ただ、くじ運はないのでご注意を。

★第10位……水瓶座

もっと健やかに美しく。2026年はそんな願いが叶う1年になりそう。健康意識＆美意識が高まり、理想の自分になるための努力が自然にできるからでしょう。出会い運が高まる夏以降、「運命の人に出会いたい」という願いが叶う暗示も。

★第11位……乙女座

趣味やSNSの世界での成功を望んでいるなら、願いが叶う暗示が出ています。その成功を足がかりにして、新たな夢が見つかる可能性も。2026年後半は、自分より誰かの願いを叶えることに尽力することになりそう。徳を積んで吉。

★第12位……牡牛座

ツキは2026年前半に集中。とはいえ、シンデレラストーリーのようにはいかず、ささやかな願いがいくつか叶うといった感じのよう。後半は願いを叶えるより日常生活に目を向けたほうが幸せに。幸運が到来する2027年に期待して。

★まとめ

2026年の「願いが叶いやすい」星座ランキング、あなたの順位はいかがでしたか？ 運勢は知るだけでなく、「どう動くか」でさらに輝きを増します。開運アクションをヒントに、最高の2026年を手に入れてくださいね。あなたの願いが叶いますように！

（夏川リエ）